Ubican a dos niñas encadenadas ante posible caso de maltrato

Autoridades atendieron un reporte ciudadano recibido a través del C5, que permitió localizar a dos niñas de 2 y 5 años de edad en la colonia Balcones de Alcalá, en Reynosa. El hallazgo se realizó en un domicilio ubicado sobre la calle Pino, donde las menores fueron encontradas en condiciones que encendieron la alerta de las corporaciones.

De acuerdo con la información recabada, las niñas no pudieron proporcionar datos sobre su domicilio o familiares, además de que presentaban en el pie derecho un candado con cadena, situación que generó preocupación por un posible caso de maltrato.

Tras su localización, ambas menores fueron puestas bajo resguardo y trasladadas al sistema DIF Reynosa, donde recibirán atención integral y se dará seguimiento a su situación legal y familiar.

Por tratarse de menores de edad, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el caso; sin embargo, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que permita esclarecer los hechos. Asimismo, reiteraron la importancia de realizar denuncias anónimas ante cualquier situación que ponga en riesgo a niñas, niños y adolescentes.

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