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Tamaulipas

Carmen Canturosas mejora sindicato de trabajadores municipales

Este acuerdo no solo consolida la relación entre el Municipio y el gremio, sino que establece mejoras económicas directas para las familias de los empleados

  • 21
  • Abril
    2026

Con el objetivo de dignificar la labor de quienes mantienen en marcha el motor de Nuevo Laredo, la presidenta municipal, Carmen Canturosas, encabezó la firma del Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio.

Este acuerdo no solo consolida la relación entre el Gobierno Municipal y el gremio, sino que establece mejoras económicas directas para las familias de los empleados, destacando un gobierno de corte humanista y cercano a su base trabajadora.

Mejoras sustanciales al bolsillo del trabajador

Tras un proceso de diálogo y colaboración institucional con el secretario general del sindicato, Daniel Calderón, se oficializaron beneficios que impactan positivamente en la economía familiar:

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  • Canasta básica Incremento en el bono mensual de ayuda.

  • Aguinaldo: Aumento en los días de salario correspondientes a esta prestación.

  • Derechos adquiridos Se garantiza que todos los logros y prestaciones obtenidos históricamente por el sindicato permanecen intactos.

“Plasmamos hoy nuestras firmas en un pacto de mutua confianza. Este documento establece un marco de certeza jurídica indispensable, reconociendo que la estabilidad laboral es el verdadero motor del servicio público”, expresó la alcaldesa durante el acto.

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Certeza jurídica y compromiso social

Canturosas Villarreal subrayó que la firma representa un paso firme hacia la transformación de Nuevo Laredo, reconociendo en la base sindical a una pieza clave para el desarrollo del municipio.

Asimismo, hizo un llamado a los empleados a continuar desempeñándose con vocación de servicio para fortalecer la calidad de vida en la ciudad.

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Por su parte, el Sindicato llevará a cabo una Asamblea General próximamente para informar los detalles del acuerdo y reafirmar el compromiso de la organización de velar por los derechos integrales de sus agremiados.

Con este pacto, la administración municipal reafirma que la prosperidad de Nuevo Laredo comienza con el bienestar de quienes sirven diariamente a la ciudadanía.


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