Acercan DIF servicios de salud con programa 'Amor en Movimiento'

Organizadores resaltaron que estas jornadas buscan fomentar la prevención y el autocuidado, además de fortalecer el vínculo con la comunidad

En una jornada llena de participación y entusiasmo ciudadano, el DIF Saltillo llevó hasta la colonia El Álamo una amplia gama de servicios gratuitos de salud y atención comunitaria, como parte del programa “Amor en Movimiento”, cuyo objetivo es acercar los apoyos del municipio a las familias que más lo necesitan.

Durante la actividad, vecinos del sector recibieron consultas médicas generales, atención dental, asesoría nutricional y psicológica, además de revisiones visuales, cortes de cabello, asesoría jurídica y actividades recreativas para niñas, niños y adultos mayores.

Los beneficiarios expresaron su agradecimiento por la cercanía del DIF con las colonias.

“A veces uno no puede ir hasta el centro o pagar una consulta particular, y que vengan aquí nos ayuda muchísimo. Me revisaron la presión, me dieron orientación de nutrición y hasta lentes pude conseguir”, comentó la señora María del Carmen Rodríguez, vecina del sector.

Por su parte, Juan Pablo García, padre de familia, destacó el valor social del programa.

“Traje a mis hijos para que los revisaran y se vacunaran. Es algo muy bueno porque demuestra que el DIF sí está al pendiente de las familias, especialmente de quienes más lo necesitamos”, dijo.

El personal del DIF resaltó que este tipo de jornadas buscan fomentar la prevención y el autocuidado, además de fortalecer el vínculo entre la comunidad y las instituciones.

“Con Amor en Movimiento llevamos los servicios directamente a las colonias, para que las familias puedan acceder a atención médica, orientación y apoyo sin trasladarse grandes distancias”, expresaron representantes del organismo.

El programa continuará recorriendo diferentes sectores de Saltillo en las próximas semanas, con el propósito de extender los beneficios a más familias y reforzar la atención integral en temas de salud, bienestar y desarrollo social.


