Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
dfws_fec6818d77
Coahuila

Encuentran en Torreón a joven que era buscado en Monterrey

Personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Coahuila acudió al sitio y confirmó que el paciente presentaba un cuadro de sobredosis

  • 12
  • Diciembre
    2025

Un joven originario de Monterrey, quien era buscado por sus familiares desde hacía cuatro días, fue localizado la tarde del miércoles en Torreón, Coahuila, sufriendo una sobredosis, presuntamente por el consumo de sustancias ilícitas.

El incidente se registró cerca de las 15:00 horas en una propiedad de la colonia Los Agaves, luego de que vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar ruidos extraños provenientes de una casa que, según los primeros reportes, parece estar invadida y no pertenece a conocidos del joven.

Al asomarse, los colonos observaron a un hombre, identificado como José Alfredo, de 27 años, con fuertes convulsiones acostado sobre un colchón en el piso, por lo que inmediatamente llamaron al 911.

Gracias a la rápida acción de los vecinos, quienes lograron buscar entre los contactos del teléfono celular del joven, se pudo contactar a su madre antes de la llegada de los servicios de emergencia. La familiar arribó al lugar mientras los paramédicos se preparaban para atender la situación.

Personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Coahuila acudió al sitio y confirmó que el paciente presentaba un cuadro de sobredosis.

José Alfredo, quien presuntamente había viajado de vacaciones de Monterrey a Torreón hace aproximadamente cuatro días, fue trasladado de urgencia al Hospital 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, se desconocen los detalles de lo que sucedió con el joven durante los cuatro días que estuvo desaparecido y las circunstancias que lo llevaron a encontrarse en una casa invadida con la sobredosis. Las autoridades no han emitido más información sobre el caso.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trafico_por_compras_navidenas_e7622239df
Aumenta afluencia y tráfico en Monterrey por compras navideñas
actividades_navidenas_domingo_invitacion_2cdbd92a14
Invita Monterrey disfrutar de actividades navideñas este domingo
INFO_7_UNA_FOTO_2025_12_13_T161020_192_8d8ac09a99
Regios colapsan avenidas durante épocas navideñas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_13_at_8_28_26_PM_be3967ce78
Reúne Supermaratón de Montaña Tradicional a 400 atletas
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_1235230e7d
Lluvias arrasan comunidades y dejan tres fallecidos en Bolivia
Whats_App_Image_2025_12_13_at_7_45_33_PM_c0bc5b77ec
Reconocen labor de operadores de transporte público en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2_3d2666dd8f
Seguros Axa saca de cobertura a Hospital Ángeles por mala praxis
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
publicidad
×