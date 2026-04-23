México acuerda colaboración con ONU en derechos humanos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un acuerdo de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por Volker Türk, tras la visita oficial del funcionario internacional a México durante cuatro días.

Desde el Palacio Nacional, la mandataria detalló que este entendimiento permitirá fortalecer el trabajo conjunto en temas prioritarios como la atención a personas desaparecidas, la protección de activistas y los derechos de los pueblos indígenas.

“Le pedimos varias colaboraciones… sobre distintos temas, pueblos indígenas, temas relacionados con protección de activistas en el país, el tema también de desaparecidos y otros muchos temas relacionados con derechos humanos en México”, señaló.

Sheinbaum explicó que la colaboración se llevará a cabo a través de la representación de Naciones Unidas en México, lo que facilitará la implementación de acciones concretas en el país.

Destacó que Türk mostró disposición para ampliar los canales de coordinación institucional.

“Se mostró muy amable en el sentido de, a través de su representación en México y la representación de Naciones Unidas, abrir todos estos canales de colaboración”, afirmó.

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Revisión integral durante la visita

La jefa del Ejecutivo subrayó que la visita del Alto Comisionado no se limitó al tema de desapariciones, sino que incluyó un diagnóstico más amplio sobre la situación de derechos humanos en el país.

Indicó que el funcionario sostuvo encuentros con diversas dependencias gubernamentales, así como con víctimas.

“No solo venía el tema de desaparecidos, sino venía también a revisar otros temas”, puntualizó.

Entre las reuniones destacadas, mencionó el encuentro con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde, dijo, Türk conoció de primera mano los procesos de consulta y las políticas públicas dirigidas a estas comunidades.

“Quedó muy sorprendido de cómo realizamos las consultas indígenas, cómo llevamos a cabo la metodología establecida por Naciones Unidas”, aseguró.

Very grateful for today’s meeting with Mexico’s President @Claudiashein where we discussed human rights issues and opportunities for cooperation. pic.twitter.com/78TmDsBlvF — Volker Türk (@volker_turk) April 23, 2026

Reconocimiento a políticas públicas

La mandataria resaltó que durante los encuentros se abordaron aspectos como el presupuesto destinado a pueblos indígenas, reformas constitucionales y la próxima consulta de una nueva ley en la materia.

Afirmó que estos elementos reflejan avances en el cumplimiento de estándares internacionales en derechos humanos.

Llamado a no politizar los derechos humanos

En otro punto, Sheinbaum consideró pertinente la postura del Alto Comisionado respecto a evitar la politización de los temas relacionados con derechos humanos.

“Su declaración fue esa, me parece muy pertinente. No es un tema de debate político, es un tema de atención a las víctimas”, expresó.

Enfatizó que el enfoque debe centrarse en la atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos, así como en la prevención de estos delitos.

La colaboración con la ONU, dijo Sheinbaum, será clave para avanzar en la atención de problemáticas estructurales y garantizar mejores condiciones para la población.

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