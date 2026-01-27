Podcast
IMG_5137_c594195c14
Coahuila

Abuelitos se 'congelan' esperando atención en Banco del Bienestar

A pesar de que las temperaturas alcanzaron los 0°, los beneficiarios tuvieron que formarse desde las 05:00 horas, esperando ser atendidos en Saltillo

  • 27
  • Enero
    2026

Una vez más, adultos mayores en Saltillo enfrentaron largas horas a la intemperie para cobrar la suspensión del Banco del Bienestar, en condiciones de frío extremo.

A pesar de que las temperaturas alcanzaron los 0°, los beneficiarios tuvieron que formarse desde las 5:00 horas, sin toldos, sin sillas y sin acceso a bebidas calientes, expuestos por completo a la intemperie mientras esperaban ser atendidos.

El servicio, además, resultó insuficiente para la demanda. Aunque el banco abrió hasta las 8:00 horas, solo una de las tres cajas estaba activa, lo que provocó que las personas formadas por horas tardaran aún más en completar el trámite.

5b5eb4af-cce9-489f-a85b-995baa709503.jpeg

Según los mismos asistentes, el proceso era lento y la espera prolongada, incluso para quienes llegaron muy temprano.

Esta situación evidencia la falta de medidas preventivas para proteger a los adultos mayores en actividades públicas al aire libre, especialmente en días de bajas temperaturas.

La mañana fría se convirtió en un reto adicional para quienes solo buscaban cobrar la suspensión del Banco del Bienestar, denunciando una vez más la necesidad de una mejor organización y atención a este sector vulnerable.


