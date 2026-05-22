Mundial de futbol todavía no llena hoteles en Saltillo

A menos de tres semanas del arranque de la Copa Mundial de Futbol, la ocupación hotelera en la región Sureste de Coahuila apenas alcanza entre 15 y 20 por ciento en las fechas clave del torneo, informó Raúl Rodarte, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo.

Aunque Monterrey ya reporta un crecimiento importante en reservaciones y vuelos vinculados al evento internacional, el sector turístico local considera que la mayor demanda podría llegar de último momento, principalmente de visitantes nacionales que busquen opciones más económicas fuera de la sede mundialista.

Rodarte explicó que actualmente Monterrey registra reservaciones hoteleras superiores al 60 por ciento y un incremento cercano al 50 por ciento en vuelos, indicadores que anticipan una alta concentración de turistas durante junio.

Ante ese escenario, la OCV Saltillo prepara una estrategia de promoción directa en la zona FIFA de Monterrey, donde instalarán durante más de 20 días un stand turístico para atraer visitantes hacia Coahuila.

La campaña arrancará el próximo 10 de junio y contempla la venta de paquetes turísticos de uno hasta cinco días, integrando transporte, recorridos por museos, viñedos, restaurantes y actividades recreativas en la región Sureste.

El director de la OCV señaló que uno de los principales objetivos es captar a turistas que lleguen sin hospedaje o con presupuestos limitados ante el aumento de precios en Monterrey durante los días de mayor actividad mundialista.

Reconoció que en Saltillo también comenzará un incremento en tarifas hoteleras, principalmente en fechas de mayor demanda, donde algunos precios podrían elevarse entre 30 y 50 por ciento.

Además de la promoción turística, el espacio de Coahuila en Monterrey incluirá activaciones con lucha libre, exposiciones fotográficas y dinámicas de marcas para mantener presencia durante el desarrollo de la justa deportiva.

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