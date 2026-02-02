Consulta constancia para inscripción a ciclo escolar 2026-2027

El Gobierno del Estado informó que la entrega de constancia para la asignación correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 en educación básica iniciará a partir del 3 de feberero.

Este documento está dirigido a las alumnas y alumnos que ingresarán al primer año de estudio en preescolar, primaria y secundaria.

Constancia será enviada a correo electrónico

A través de la Secretaría de Educación se informó que dicha constancia será enviada al correo electrónico registrado durante la preinscripción en línea que se realizó previamente en el mes de noviembre, la cual podrá ser consultada y descargada de manera digital.

En caso de ser necesario, las madres, padres o tutores podrán acceder al documento a través del sitio web:

http://www.nl.gob.mx/preinscripciones

Con lo que necesitarán los siguientes requisitos:

Folio de inscripción

CURP del alumno

Correo electrónico regitrado

Para quienes iniciaron proceso de manera extemporánea

Para las madres, los padres o tutores que realizaron el proceso de preinscripción extemporánea, es decir, después del 20 de noviembre, la constancia será enviada entre el 13 y 17 de abril.

En este documento podrán consultarse las fechas asignadas para oficializar la inscripción en el plantel asignado.

Los estudiantes que necesitan realizar este procedimiento son aquellos que ingresen por primera vez al nivel de educación básica como:

1° de preescolar

2° de preescolar (en caso de no haber cursado 1°)

1° de primaria

1° de secundaria

El resto de los alumnos que cursarán grados intermedios, no necesitan realizar este trámite.

Comentarios