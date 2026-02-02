Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
constancia_inscripcion_educacion_basica_7116428718
Nuevo León

Consulta constancia para inscripción a ciclo escolar 2026-2027

En este documento podrán consultarse las fechas asignadas para oficializar la inscripción al nivel educativo en el plantel seleccionado

  • 02
  • Febrero
    2026

El Gobierno del Estado informó que la entrega de constancia para la asignación correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 en educación básica iniciará a partir del 3 de feberero.

Este documento está dirigido a las alumnas y alumnos que ingresarán al primer año de estudio en preescolar, primaria y secundaria

Constancia será enviada a correo electrónico

A través de la Secretaría de Educación se informó que dicha constancia será enviada al correo electrónico registrado durante la preinscripción en línea que se realizó previamente en el mes de noviembre, la cual podrá ser consultada y descargada de manera digital.

constancia-inscripcion-educacion-basica.jpg

En caso de ser necesario, las madres, padres o tutores podrán acceder al documento a través del sitio web:

http://www.nl.gob.mx/preinscripciones

Con lo que necesitarán los siguientes requisitos:

  • Folio de inscripción
  • CURP del alumno
  • Correo electrónico regitrado 

constancia-inscripcion-educacion-basica.jpg

Para quienes iniciaron proceso de manera extemporánea

Para las madres, los padres o tutores que realizaron el proceso de preinscripción extemporánea, es decir, después del 20 de noviembre, la constancia será enviada entre el 13 y 17 de abril.

En este documento podrán consultarse las fechas asignadas para oficializar la inscripción en el plantel asignado.

Los estudiantes que necesitan realizar este procedimiento son aquellos que ingresen por primera vez al nivel de educación básica como:

  • 1° de preescolar
  • 2° de preescolar (en caso de no haber cursado 1°)
  • 1° de primaria
  • 1° de secundaria

El resto de los alumnos que cursarán grados intermedios, no necesitan realizar este trámite.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_conflicto_estados_unidos_cuba_3518e3bb49
Niega Presidencia tensión con EUA por ayuda humanitaria a Cuba
AP_26033791445749_a6eb9c07af
Trump bromea sobre anexar Canadá, Groenlandia y Venezuela a EUA
sheinbaum_onu_alicia_barcenas_b7632412ee
Descarta Sheinbaum candidatura de Alicia Bárcena a la ONU
publicidad

Últimas Noticias

cnne_1010607_el_principe_eduardo_habla_sobre_la_familia_real_420d6ccf0e
Príncipe Eduardo pide recordar a las víctimas de Epstein
EH_UNA_FOTO_2026_02_03_T100805_446_473541677c
HUNTR/X actuará en los BAFTA con su primer show en vivo
copa_libertadores_mexico_mls_e8bb688d63
Liga MX y MLS disputarían la Libertadores en 2027, según informes
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
EH_UNA_FOTO_2026_02_01_T124747_122_5be7d168b9
Celebra Tula su segundo 'Festival del Cabrito' en Tamaulipas
publicidad
×