Investigan FGE incendio intencional de vehículo en Torreón

Luego de que circulara un video en el que aparecen dos sujetos rompiendo el vidrio de un vehículo para después arrojar un artefacto incendiario en el interior, la Fiscalía General del Estado informó que ya se encuentra tras la pista de los responsables.

Este video, que circuló ampliamente en redes sociales, muestra a dos sujetos caminando por la calle y, al pasar junto al vehículo compacto, uno de ellos arroja un objeto con el que rompe el cristal, mientras el otro arroja un recipiente con combustible para después alejarse corriendo.

Presuntamente, el propietario del vehículo es un abogado de nombre Jesús Iván Macías Rodríguez, quien se presentó en el transcurso de este martes en la delegación de la FGE Laguna I, para hablar personalmente con el delegado Carlos Rangel, quien confirmó que ya se está integrando una carpeta de investigación.

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