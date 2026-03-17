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Coahuila

Muere conductor tras accidente en libramiento de Ramos Arizpe

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron el fallecimiento del conductor, cuya identidad no ha sido revelada

  • 17
  • Marzo
    2026

Un hombre perdió la vida la tarde de este martes tras un accidente automovilístico registrado en el kilómetro 37 del libramiento Norponiente, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte de cuerpos de emergencia, la víctima fue localizada sin signos vitales al interior de una camioneta de carga tipo RAM ProMaster, unidad que participó en el percance.

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Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron el fallecimiento del conductor, cuya identidad no ha sido revelada.

En el accidente estuvo involucrado al menos otro vehículo, cuyo conductor presuntamente se dio a la fuga, por lo que autoridades desplegaron acciones para su localización.

La zona fue acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes, en tanto continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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