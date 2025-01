Alcalde de Ramos Arizpe se despide con emoción y agradecimiento

Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, el alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla, se despidió de la ciudadanía al concluir su gestión de seis años durante la entrega de la Unidad Deportiva de Analco.

“Muchas gracias a todas y todos. Siempre lo dije: agradezco a mis amigos, a las colonias y a los ejidos porque nunca me dejaron solo. “Este respaldo y apoyo no se me olvida, lo llevo en el corazón”, expresó Morales Padilla visiblemente emocionado.

El edil destacó que su administración cerró con acciones concretas, como la entrega de importantes obras para el desarrollo de la comunidad. En su discurso, agradeció el acompañamiento de su equipo de trabajo, regidores y secretarios, así como el respaldo de la ciudadanía.

“Estamos entregando un espacio deportivo que incluye una estructura para fútbol, un centro comunitario, iluminación y otros detalles que hacen de este lugar un punto estratégico para la comunidad. “Es un gran logro para la gente del poniente”, señaló.

Morales Padilla también hizo referencia a los retos enfrentados durante su mandato, subrayando que siempre buscaron soluciones en beneficio de los habitantes. “Dejamos un Ramos Arizpe mejor, con avances en infraestructura, servicios públicos, finanzas y bienestar social. “Este resultado es fruto del trabajo en equipo y la solidaridad de todos”, afirmó.

En su mensaje, reconoció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como la colaboración del alcalde electo Tomás Gutiérrez, asegurando que el municipio continuará avanzando.

“Me voy con la frente en alto y el corazón lleno de gratitud. Este cariño y respaldo no tienen precio. Muchas gracias, Ramos Arizpe. "Que Dios los bendiga", concluyó Morales Padilla, mientras era ovacionado por los asistentes.





