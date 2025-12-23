Nochebuena impulsa venta de tamales en Ramos Arizpe

La tradición de cenar tamales en Nochebuena mantiene una alta actividad en los negocios locales de Ramos Arizpe, donde productores registran un incremento en la demanda, especialmente este 24 de diciembre, considerado uno de los días con mayor volumen de ventas del año.

Olga Gutiérrez, comerciante con más de 40 años de tradición familiar en la elaboración de tamales, señaló que aunque en los últimos años la competencia ha aumentado y las ventas han disminuido ligeramente, la temporada decembrina sigue siendo clave para el negocio, particularmente en fechas como el 12 de diciembre, el 24 de diciembre y el 2 de febrero, Día de la Candelaria.

Explicó que diariamente se preparan alrededor de 25 kilos de masa, lo que se traduce en alrededor de 700 tamales, principalmente de pollo y puerco, que son los sabores más solicitados por los clientes.

También se elaboran tamales de frijol, queso y dulces, además de pedidos especiales como tamales de venado o jabalí, cuando los clientes proporcionan la carne.

La preparación inicia desde un día antes, con el lavado y cocción del maíz para el nixtamal, así como la elaboración de los guisos, lo que implica jornadas largas para garantizar la calidad del producto.

Aunque la venta se mantiene durante todo el año, Gutiérrez destacó que estas fechas representan el mayor movimiento, impulsado por las reuniones familiares y las celebraciones tradicionales.





