Anuncian sanciones en Ramos Arizpe contra quienes contaminen

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que se aplicarán sanciones a las personas que realicen extracción indebida de materiales, así como a quienes tiren basura o provoquen contaminación en espacios no autorizados.

El edil señaló que actualmente se mantienen pláticas con diferentes instancias para concretar un acuerdo que permita reforzar el cumplimiento de la ley en este tipo de acciones.

“No podemos permitir que la extracción no autorizada continúe; habrá sanciones para quienes incumplan con este acuerdo”, expresó.

De acuerdo con Gutiérrez Merino, la medida busca frenar prácticas que dañan al medio ambiente y garantizar que los procesos de disposición de desechos y materiales se lleven a cabo conforme a la normatividad.

Vecinos de distintos sectores señalaron que esta decisión es necesaria ante los casos recurrentes de contaminación.

“A veces nos levantamos y vemos montones de basura en lotes baldíos o escombro en las calles. Nos parece bien que ahora sí se tomen medidas porque afecta la imagen de la ciudad y nuestra salud”, comentó la señora Rosa Elizondo, habitante de la colonia Analco.

De igual manera, empresarios de la zona industrial coincidieron en que se requiere mayor orden en el manejo de los residuos.

“Es importante que haya control y sanciones. Quienes trabajamos de manera formal cumplimos con la ley, pero hay quienes no lo hacen y eso nos perjudica a todos”, señaló Jaime López, representante de un parque industrial.

Autoridades locales indicaron que en los próximos días se dará a conocer el esquema de sanciones y los procedimientos para denunciar casos de contaminación, con el objetivo de que la ciudadanía participe en la vigilancia de estas prácticas.

