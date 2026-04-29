Permitirán que escuelas apliquen clases en línea por ola de calor

Ante el incremento de temperaturas en la entidad, el secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, informó que las escuelas cuentan con un protocolo que permite aplicar clases en línea o educación en casa, en caso de condiciones climáticas extremas.

El funcionario explicó que estas medidas no se aplican de forma general, sino que cada comunidad educativa decide según sus condiciones específicas, como infraestructura, acceso a agua y capacidad operativa.

Detalló que el protocolo contempla distintas acciones escalonadas, entre ellas la reducción de actividades al aire libre, ajustes en horarios y, en situaciones más severas, la implementación temporal de clases a distancia.

Garza Fishburn recordó que este esquema ya ha sido utilizado en años anteriores, especialmente en regiones como Acuña, donde se han presentado solicitudes para modificar horarios o migrar a educación en casa durante periodos de calor intenso.

Aunque hasta el momento no se han recibido solicitudes formales para aplicar estas medidas en 2026, subrayó que el protocolo está activo y disponible para que las escuelas lo implementen de manera autónoma.

Asimismo, reiteró el llamado a madres y padres de familia para que los estudiantes acudan a clases con suficiente hidratación, ya que actualmente no existe un programa federal vigente para dotación de agua en planteles.

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