Alertan lluvias fuertes y descargas eléctricas en Coahuila

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado alertó que este martes se registrarán lluvias fuertes en las cinco regiones de Coahuila, acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento de hasta 50 km/h.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica acumulados de entre 25 y 50 milímetros, con mayor probabilidad de precipitación en la región Sureste, donde podría alcanzar hasta 60% este martes y 70% el jueves. En la región Centro la probabilidad es de 40%, mientras que en la Norte, Laguna y Carbonífera será menor, aunque con temperaturas de hasta 38 grados.

Las autoridades estatales advirtieron que las rachas de viento pueden ocasionar caída de árboles, postes y estructuras ligeras.

Además, recordaron que el ambiente caluroso incrementa el riesgo de golpes de calor, deshidratación y problemas respiratorios, especialmente en niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

El pronóstico por región marca temperaturas de entre 27 y 38 grados como máximas, con variaciones en la probabilidad de lluvia: desde un 5 por ciento en la Laguna y el Norte hasta un 70 por ciento en la zona Sureste.

Protección Civil pidió a la población asegurar techos y objetos sueltos, evitar estacionarse bajo árboles o postes, conducir con precaución y no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

En caso de torbellinos, se recomienda resguardarse en una habitación sin ventanas y en planta baja.

La dependencia reiteró que mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones climáticas y llamó a la ciudadanía a informarse a través de medios oficiales.

En caso de emergencia, el número de atención es el 911.

