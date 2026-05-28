Expo Coahuila estará lista en primera etapa para octubre

La primera etapa de la Expo Coahuila quedará concluida en octubre próximo y busca posicionarse como uno de los principales recintos para convenciones, conciertos y espectáculos masivos del norte del país, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante una supervisión de obra en Saltillo.



Acompañado por el alcalde Javier Díaz González, el mandatario estatal recorrió el complejo que se construye en la región Sureste y aseguró que el proyecto forma parte de la estrategia para fortalecer el turismo, la economía y la atracción de eventos nacionales e internacionales hacia Coahuila.



“Será un espacio que fortalecerá la realización de eventos, convenciones y espectáculos de talla nacional e internacional”, señaló.

Durante la supervisión se informó que el complejo contará con diversas áreas temáticas y de entretenimiento, entre ellas Forum, Distrito Vaquero, Plaza de las Estrellas, Explanada 38, Domo Norte, Wine Garden Food Court, Teatro del Pueblo, Pabellón Sarape y Villas del Desierto.



El gobernador destacó que previamente se realizaron visitas a recintos similares en Estados Unidos con el objetivo de diseñar un espacio competitivo, moderno y funcional para grandes eventos.



La intención, explicó, es convertir a Coahuila en un punto atractivo para espectáculos, exposiciones y convenciones que actualmente se realizan en otras ciudades del país.

Además del impacto turístico, las autoridades estatales proyectan que el recinto impulse la actividad económica de Saltillo y la región Sureste mediante la llegada de visitantes, generación de empleos y derrama comercial.



Jiménez Salinas indicó que la supervisión forma parte de una serie de recorridos de seguimiento que se realizan en distintas obras estratégicas del estado para verificar que los proyectos avancen conforme a lo programado.

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