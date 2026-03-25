Conmemoran 50 años del viacrucis en Ojo de Agua

El viacrucis de la parroquia del Santísimo Cristo en el Ojo de Agua cumple este 2026 medio siglo de representaciones ininterrumpidas, consolidándose como una de las tradiciones religiosas más emblemáticas de Saltillo durante la Semana Santa.

El párroco José Ignacio Flores destacó que esta edición número 50 representa un símbolo de fe y comunidad, al tratarse de una actividad que se ha mantenido vigente desde 1977, incluso durante periodos como la pandemia.

Participación de generaciones

Señaló que esta tradición ha sido posible gracias a la participación de generaciones de fieles, actores y sacerdotes, quienes han dado vida a la representación a lo largo de cinco décadas.

Como parte de esta edición conmemorativa, se rendirá homenaje a quienes han participado en el viacrucis desde su inicio, incluyendo a personas que en distintos años interpretaron el papel de Jesús.

Inicio de actividades de Semana Santa

Las actividades iniciarán el próximo 29 de marzo con la representación del Domingo de Ramos, que incluirá una procesión y dramatizaciones dentro de la misa, marcando el inicio de las celebraciones de Semana Santa en este sector de la ciudad.

Durante el Jueves Santo se realizará la representación de la Última Cena, la traición de Judas, la oración en el huerto y la aprehensión de Jesús, además de un acto conmemorativo por los 50 años de esta tradición.

Viacrucis principal el Viernes Santo

El Viernes Santo se llevará a cabo la representación principal del viacrucis, que recorrerá calles del sector Ojo de Agua hasta concluir con la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús, en un evento que contará con el apoyo de autoridades municipales para su logística y seguridad.

El sacerdote indicó que esta representación se divide en cuatro momentos principales y concluye con una procesión del silencio, que recorre colonias cercanas en un ambiente de recogimiento.

Las actividades culminarán el Sábado de Gloria con la representación de la resurrección dentro del templo, cerrando así la participación del elenco.

Invitación a la comunidad

El párroco invitó a la ciudadanía a participar en estas actividades, al señalar que el viacrucis no solo es un evento religioso, sino también una expresión cultural y comunitaria que forma parte de la identidad del sector Ojo de Agua.

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