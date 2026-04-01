Sortean camioneta y cuatrimoto en Arteaga entre contribuyentes

El municipio de Arteaga realizó el sorteo de una camioneta y una cuatrimoto entre más de 12 mil contribuyentes que cumplieron con el pago del impuesto predial durante el primer trimestre del año, como parte de los incentivos para fomentar la recaudación.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó el proceso, en el que participaron 12 mil 604 ciudadanos que realizaron su pago entre enero y marzo, periodo en el que se logró una recaudación superior a los 50 millones de pesos.

Resultados del sorteo

De acuerdo con los resultados, el boleto número 9373, correspondiente a María Blanca Hernández Charles, resultó ganador de la cuatrimoto, mientras que el premio principal, una camioneta, fue para José Luis Escobar Rodríguez con el número 2990.

El sorteo se llevó a cabo en el exterior de la Presidencia Municipal, donde se utilizó una tómbola previamente sellada para garantizar la transparencia del proceso.

Tras darse a conocer los resultados, la alcaldesa contactó directamente a los ganadores para informarles que cuentan con un plazo de hasta 30 días para reclamar sus premios.

Incentivos fiscales adicionales

Además de la rifa, autoridades municipales informaron que durante el mismo periodo se otorgaron certificados de promoción fiscal por más de 8 millones de pesos, como parte de las estrategias para incentivar el cumplimiento de obligaciones.

Destino de los recursos recaudados

El gobierno municipal señaló que los recursos obtenidos mediante el pago del predial serán destinados a obras de infraestructura y acciones sociales en beneficio de la población.

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