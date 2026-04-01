Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_01_at_4_51_29_PM_23b652626b
Coahuila

Sortean camioneta y cuatrimoto en Arteaga entre contribuyentes

Autoridades municipales informaron que durante el mismo periodo se otorgaron certificados de promoción fiscal por más de 8 millones de pesos

  • 01
  • Abril
    2026

El municipio de Arteaga realizó el sorteo de una camioneta y una cuatrimoto entre más de 12 mil contribuyentes que cumplieron con el pago del impuesto predial durante el primer trimestre del año, como parte de los incentivos para fomentar la recaudación.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó el proceso, en el que participaron 12 mil 604 ciudadanos que realizaron su pago entre enero y marzo, periodo en el que se logró una recaudación superior a los 50 millones de pesos.

Resultados del sorteo

De acuerdo con los resultados, el boleto número 9373, correspondiente a María Blanca Hernández Charles, resultó ganador de la cuatrimoto, mientras que el premio principal, una camioneta, fue para José Luis Escobar Rodríguez con el número 2990.

El sorteo se llevó a cabo en el exterior de la Presidencia Municipal, donde se utilizó una tómbola previamente sellada para garantizar la transparencia del proceso.

Tras darse a conocer los resultados, la alcaldesa contactó directamente a los ganadores para informarles que cuentan con un plazo de hasta 30 días para reclamar sus premios.

Incentivos fiscales adicionales

Además de la rifa, autoridades municipales informaron que durante el mismo periodo se otorgaron certificados de promoción fiscal por más de 8 millones de pesos, como parte de las estrategias para incentivar el cumplimiento de obligaciones.

Destino de los recursos recaudados

El gobierno municipal señaló que los recursos obtenidos mediante el pago del predial serán destinados a obras de infraestructura y acciones sociales en beneficio de la población.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_04_at_2_52_43_PM_1_37151bb7bd
Volcadura sobre autopista a Saltillo deja un lesionado
cabanas_arteaga_coahuila1_965a70b742
Cumplen 67 cabañas en Arteaga con requisitos para su operación
sierra_de_arteaga_coahuila_vigilancia_3152185cbe
Refuerzan filtros en la Sierra de Arteaga por Semana Santa
publicidad

Últimas Noticias

image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×