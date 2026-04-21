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Coahuila

Alza en canasta básica eleva gasto en Coahuila

Los testimonios reflejan que, aunque los mercados sobre ruedas continúan siendo una alternativa para ahorrar, el alza generalizada en frutas, verduras

  • 21
  • Abril
    2026

El aumento en los precios de productos de la canasta básica ha elevado el gasto de las familias en Coahuila, que actualmente destinan hasta 2 mil pesos para surtir la despensa de una semana, de acuerdo con testimonios recabados en los mercados sobre ruedas.

Familias ajustan su gasto ante encarecimiento

María, ama de casa, señaló que con ese monto logra cubrir productos esenciales como aceite, arroz, azúcar, verduras y algunos artículos adicionales; sin embargo, reconoció que el dinero rinde menos y con frecuencia deben completar con compras extra durante la semana.

Indicó que el encarecimiento es más evidente en productos como el limón y algunas verduras, lo que ha complicado mantener el mismo nivel de consumo.

Diferencias de precios entre mercados y tiendas

En el caso de Aranza, explicó que en los mercaditos puede gastar alrededor de mil pesos, mientras que en tiendas comerciales el gasto se eleva hasta mil 500 o incluso 2 mil pesos por una compra similar.

Aunque considera que los mercados ambulantes siguen siendo una opción más económica, reconoció que también han registrado incrementos, lo que ha obligado a reducir la compra de algunos productos, principalmente carnes y huevo.

Por su parte, Karen detalló que el gasto semanal puede alcanzar los 2 mil pesos cuando se incluyen verduras, abarrotes y proteína, cantidad que apenas cubre lo necesario para una semana.

Entre los productos con mayor incremento identificó el tomate, cuyo precio ha superado los 60 pesos por kilo.

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Los testimonios reflejan que, aunque los mercados sobre ruedas continúan siendo una alternativa para ahorrar, el alza generalizada en frutas, verduras y otros alimentos básicos ha reducido el poder adquisitivo de las familias, obligándolas a ajustar su consumo y priorizar productos esenciales para completar la despensa.

 


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