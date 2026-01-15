Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_15_at_4_39_58_PM_2_291567c7ab
Nuevo León

Habilitaran contraflujo en Eloy Cavazos por reparación de fuga

Guadalupe anunció el cierre de la avenida desde este viernes hasta el lunes, debido a trabajos de reparación por una fuga de agua potable

  • 15
  • Enero
    2026

El municipio de Guadalupe anunció el cierre temporal de tres carriles de la avenida Eloy Cavazos, en el tramo que comprende desde la avenida Camino Real hasta el cruce con la avenida Lázaro Cárdenas, debido a trabajos de reparación por una fuga de agua potable.

La medida dará paso a la implementación de un contraflujo, el cual estará vigente a partir de las 00:00 horas de este viernes y permanecerá hasta el lunes, una vez que concluyan los trabajos de mantenimiento a la tubería afectada por parte de Agua y Drenaje de Monterrey.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 4.39.58 PM (2).jpeg

De acuerdo con la autoridad municipal, la fuga fue detectada en los carriles con sentido de oriente a poniente de la avenida Eloy Cavazos, lo que obligó a realizar adecuaciones viales para garantizar la movilidad y seguridad de los automovilistas durante el desarrollo de las labores.

El director de Ingeniería Vial del municipio, Ángel Ponce, detalló las acciones que se llevarán a cabo con motivo de estas modificaciones.

“Se habilitará un contraflujo en el sentido oriente a poniente, estará cerrada la circulación mencionada desde la avenida Lázaro Cárdenas y se habilitará en el cuerpo sur este contraflujo, el cual será permanente para que mañana viernes amanezca ya con estas adecuaciones”, explicó el funcionario.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 4.39.58 PM (3).jpeg

Asimismo, informó que las calles Central, Guerrero, Hidalgo y 15 de Mayo permanecerán cerradas en su cruce con la avenida Eloy Cavazos, las mismas que estarán debidamente señalizadas. 

Además, se suspenderán las vueltas a la izquierda en los cruces con las avenidas Camino Real y Lázaro Cárdenas, con el objetivo de evitar afectaciones mayores a la vialidad.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar precauciones, respetar la señalización y considerar rutas alternas durante el periodo en que se desarrollen los trabajos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_10_at_9_36_32_PM_9fedefa3c4
Atiende PC incendio en casa habitación en Guadalupe
nl_trafico_d359b9873d
Reactivan en la urbe regia contraflujos tras vacaciones
EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T133032_631_96c293d9eb
Aplicarán cierres nocturnos en Carretera Nacional por obras
publicidad

Últimas Noticias

inapam_coahuila_9e540fa0ca
Adultos mayores acceden a beneficios con la credencial INAPAM
Whats_App_Image_2026_01_16_at_10_04_42_AM_57ddcb6912
Muere trabajador tras ser atropellado por microbús en Matamoros
fiscal_descarta_desaparicion_forzada_leonardo_colombiano_60c964bf5e
Fiscalía de NL descarta desaparición forzada de Leonardo Escobar
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
nl_prestamo_feliz_9184305155
Escala megafraude de Préstamo Feliz; suman $177 mdp
publicidad
×