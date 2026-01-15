Habilitaran contraflujo en Eloy Cavazos por reparación de fuga

El municipio de Guadalupe anunció el cierre temporal de tres carriles de la avenida Eloy Cavazos, en el tramo que comprende desde la avenida Camino Real hasta el cruce con la avenida Lázaro Cárdenas, debido a trabajos de reparación por una fuga de agua potable.

La medida dará paso a la implementación de un contraflujo, el cual estará vigente a partir de las 00:00 horas de este viernes y permanecerá hasta el lunes, una vez que concluyan los trabajos de mantenimiento a la tubería afectada por parte de Agua y Drenaje de Monterrey.

De acuerdo con la autoridad municipal, la fuga fue detectada en los carriles con sentido de oriente a poniente de la avenida Eloy Cavazos, lo que obligó a realizar adecuaciones viales para garantizar la movilidad y seguridad de los automovilistas durante el desarrollo de las labores.

El director de Ingeniería Vial del municipio, Ángel Ponce, detalló las acciones que se llevarán a cabo con motivo de estas modificaciones.

“Se habilitará un contraflujo en el sentido oriente a poniente, estará cerrada la circulación mencionada desde la avenida Lázaro Cárdenas y se habilitará en el cuerpo sur este contraflujo, el cual será permanente para que mañana viernes amanezca ya con estas adecuaciones”, explicó el funcionario.

Asimismo, informó que las calles Central, Guerrero, Hidalgo y 15 de Mayo permanecerán cerradas en su cruce con la avenida Eloy Cavazos, las mismas que estarán debidamente señalizadas.

Además, se suspenderán las vueltas a la izquierda en los cruces con las avenidas Camino Real y Lázaro Cárdenas, con el objetivo de evitar afectaciones mayores a la vialidad.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar precauciones, respetar la señalización y considerar rutas alternas durante el periodo en que se desarrollen los trabajos.

