Anuncian regulación de centro estatal para atención de adicciones

Como parte de la nueva estrategia estatal para combatir las adicciones, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció que su administración incluirá un eje específico para supervisar y regular los centros de rehabilitación conocidos como “anexos”, los cuales deberán cumplir con normativas claras para operar de forma segura y efectiva.

“Deben estar en orden y bien regulados”, señaló el mandatario, quien aseguró que instruyó a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobierno a mantenerse atentos al funcionamiento de estos espacios, que podrían convertirse en aliados para la atención integral de personas con problemas de adicciones.

El gobernador explicó que se trabaja ya en un proyecto de transformación del antiguo Hospital del Niño en Saltillo, el cual será habilitado como un centro estatal especializado en adicciones y salud mental, con una inversión de $4,8 millones de pesos.

Este nuevo espacio, detalló, concentrará diversos servicios de atención médica, psicológica y social, y será parte fundamental de la estrategia que será presentada oficialmente en los próximos días.

Jiménez Salinas comentó que el proyecto ha sido financiado con recursos provenientes del Impuesto Sobre Nómina (ISN), y aunque aún no se ha presentado el esquema completo de operación, adelantó que durante la inauguración del centro se dará a conocer el modelo de atención, el organigrama y el papel que tendrán tanto instituciones como organizaciones civiles.

El mandatario estatal agregó que el enfoque del Centro contra Adicciones será multisectorial y tendrá como objetivo mejorar la prevención, el tratamiento y la reintegración social de personas con consumo problemático de sustancias.

La estrategia también contempla establecer alianzas con centros privados y comunitarios, siempre y cuando cumplan con las condiciones sanitarias, legales y de trato digno para los usuarios, como ya ha sido señalado por la Secretaría de Salud estatal en recientes inspecciones.

