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Tamaulipas

Día de las Madres deja ventas dispares en el comercio del noreste

El sector restaurantero reportó un alza de hasta 30% en ingresos, mientras otros giros comerciales registraron resultados mixtos pese a la alta expectativa

  • 13
  • Mayo
    2026

El presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN), Héctor Castillo Hernández, informó que durante la celebración del Día de las Madres las ventas no fueron generalizadas para todos los sectores comerciales, registrándose un comportamiento dispar en distintos giros.

Señaló que, aunque en términos generales algunos comercios reportaron bajas ventas, sectores como el restaurantero lograron un incremento significativo, alcanzando hasta un 30 por ciento más en comparación con días habituales.

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Esto, explicó, se debe a la tradición de las familias mexicanas de celebrar a las madres con una comida especial fuera de casa.

Asimismo, indicó que las carnicerías también presentaron un repunte en sus ventas, impulsado por quienes optaron por realizar reuniones familiares en casa, destacando la preparación de carne asada como una de las formas más comunes de festejo.

Castillo Hernández destacó que la alta afluencia en restaurantes llevó a muchas familias a elegir alternativas en el hogar, lo que benefició a otros sectores del comercio local. 

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Finalmente, el líder empresarial indicó que, si bien los comercios dedicados a la venta de regalos tenían altas expectativas por esta fecha, los resultados no fueron uniformes, por lo que hizo énfasis en la necesidad de seguir impulsando el consumo local en este tipo de celebraciones.


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