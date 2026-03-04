Podcast
Tamaulipas

Busca Cruz Roja Matamoros construir hospital con colecta

Este proyecto permitirá ampliar la cobertura y calidad de los servicios médicos que actualmente se brindan a la población

  • 04
  • Marzo
    2026

El presidente de la Cruz Roja Mexicana en Matamoros, Mario Ramírez Andrade, dio inicio a la colecta anual 2026, destacando que este año se tiene como meta superar la cifra de recaudación obtenida en el periodo anterior.

Durante el arranque oficial, Ramírez Andrade explicó que los recursos que se logren reunir serán destinados principalmente a la adquisición de una nueva ambulancia, con el objetivo de fortalecer la atención de emergencias y mejorar los tiempos de respuesta en la ciudad.

Asimismo, informó que dentro de los planes a corto plazo se contempla iniciar los trabajos para la construcción de un hospital de la institución en Matamoros, un proyecto que permitirá ampliar la cobertura y calidad de los servicios médicos que actualmente se brindan a la población.

El presidente hizo un llamado a la ciudadanía, empresarios y organizaciones locales a sumarse a esta colecta, subrayando que cada aportación contribuye directamente a salvar vidas y reforzar la labor humanitaria que realiza la Cruz Roja en el municipio.


