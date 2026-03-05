Podcast
Coahuila

Apoyará militancia del PRD al PRI en elección de Coahuila

Pese a que el partido perdió su registro nacional, la estructura del PRD en el estado continuará participando políticamente

  • 05
  • Marzo
    2026

Aunque el PRD no tiene registro, su militancia en Coahuila apoyará a los candidatos del PRI en la elección de este año, porque el compromiso que se hizo con la alianza del proceso electoral de 2023 fue por seis años, afirmó la líder moral del PRD en el estado, Mary Thelma Guajardo Villarreal.

“Nuestra militancia va a apoyar al PRI, sin duda alguna. Nuestra alianza con Manolo Jiménez fue por seis años, y nosotros seguimos trabajando. No tenemos un registro nacional desde la última vez que yo fui candidata a Gobernadora”.

Militancia del PRD en Coahuila mantiene respaldo al PRI

Guajardo Villarreal explicó que, pese a que el partido perdió su registro nacional, la estructura del PRD en el estado continuará participando políticamente y respaldando al PRI en el proceso electoral.

“A partir de ahí no es que no alcancemos los votos. Los votos del PRD si ustedes recuerdan, siempre han fluctuado en 40 mil votos en la elección”.

PRD buscaría registro como partido local

Sobre el futuro del partido, que actualmente ya no cuenta con registro local ni nacional, indicó que esperarán a que el Instituto Electoral de Coahuila abra el proceso de registro para nuevos partidos locales para presentar una solicitud formal.

Invitaciones de otros partidos no cambian su postura

Guajardo Villarreal señaló que ha sido invitada por otros partidos políticos; sin embargo, decidió mantenerse dentro de la alianza con el PRI. También explicó que la desaparición del PRD con registro se debió a situaciones de carácter nacional.


