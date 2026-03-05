Alarma caída de árbol sobre salón en primaria de Ciudad Victoria

Gran temor provocó la caída de un gigantesco árbol conocido como Ficus, encima de un salón de clase en la Primaria Benito Juárez de la zona ejidal de Ciudad Victoria.

El comandante de Protección Civil municipal, Juan José Perales, informó que elementos de la corporación se trasladaron al sitio para iniciar con las maniobras necesarias, quienes utilizando machetes y sierras eléctricas, procedieron a su retiro.

La directora de la primaria, María de la Luz Herrera Peña, explicó que de manera repentina se escuchó un fuerte ruido, y que al salir se percataron de ir el árbol estaba encima del salón de clase de cuarto grado A, inmediatamente procedieron a implementar el protocolo para evacuar a los estudiantes y llevarlos a bien resguardo.

Afortunadamente solo fue el susto y no se presentaron personas lesionadas.

