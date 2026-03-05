Reportes semanales por violencia familiar disminuyen en Arteaga

En el municipio de Arteaga se registran entre tres y cinco reportes semanales por casos de violencia familiar, informó la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, quien señaló que la cifra ha mostrado una disminución gracias a las acciones de atención y prevención implementadas en coordinación con instancias estatales.

La presidenta municipal explicó que la atención a víctimas se brinda a través de un esquema de trabajo conjunto entre el gobierno municipal, el Gobierno del Estado y diversas instituciones como el Instituto Municipal de la Mujer, el DIF, PRONNIF y el Centro Libre, donde se ofrece acompañamiento psicológico, asesoría legal y orientación para mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Detalló que cuando se recibe un reporte, elementos de la Policía Violeta y de Seguridad Pública municipal acuden al lugar para brindar atención inmediata, además de canalizar a las víctimas a las instancias correspondientes para dar seguimiento a cada caso.

Sánchez Flores explicó que el apoyo no se limita a la intervención inicial, ya que el municipio también brinda acompañamiento durante los procesos legales o administrativos, incluso con traslados y asesorías para que las mujeres puedan continuar con sus denuncias o recibir atención especializada.

Indicó que los reportes se presentan tanto en la cabecera municipal como en comunidades rurales, donde también se realizan acciones informativas para que las mujeres conozcan las herramientas institucionales disponibles.

La alcaldesa destacó que, gracias a la atención oportuna y a las campañas de orientación que se realizan en el municipio, cada vez más mujeres se acercan a solicitar apoyo, lo que permite atender los casos de manera temprana y evitar que las situaciones de violencia se repitan.

Finalmente, reiteró que el objetivo de estas acciones es garantizar que las mujeres de Arteaga cuenten con respaldo institucional y sepan que no están solas ante cualquier situación de violencia.

