Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
karen_sanchez_victima_violencia_e108ad34cb
Coahuila

Reportes semanales por violencia familiar disminuyen en Arteaga

Acciones de atención y prevención implementadas en coordinación con instancias estatales han reducido el número de reportes en Arteaga

  • 05
  • Marzo
    2026

En el municipio de Arteaga se registran entre tres y cinco reportes semanales por casos de violencia familiar, informó la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, quien señaló que la cifra ha mostrado una disminución gracias a las acciones de atención y prevención implementadas en coordinación con instancias estatales.

La presidenta municipal explicó que la atención a víctimas se brinda a través de un esquema de trabajo conjunto entre el gobierno municipal, el Gobierno del Estado y diversas instituciones como el Instituto Municipal de la Mujer, el DIF, PRONNIF y el Centro Libre, donde se ofrece acompañamiento psicológico, asesoría legal y orientación para mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Detalló que cuando se recibe un reporte, elementos de la Policía Violeta y de Seguridad Pública municipal acuden al lugar para brindar atención inmediata, además de canalizar a las víctimas a las instancias correspondientes para dar seguimiento a cada caso.

Sánchez Flores explicó que el apoyo no se limita a la intervención inicial, ya que el municipio también brinda acompañamiento durante los procesos legales o administrativos, incluso con traslados y asesorías para que las mujeres puedan continuar con sus denuncias o recibir atención especializada.

Indicó que los reportes se presentan tanto en la cabecera municipal como en comunidades rurales, donde también se realizan acciones informativas para que las mujeres conozcan las herramientas institucionales disponibles.

La alcaldesa destacó que, gracias a la atención oportuna y a las campañas de orientación que se realizan en el municipio, cada vez más mujeres se acercan a solicitar apoyo, lo que permite atender los casos de manera temprana y evitar que las situaciones de violencia se repitan.

Finalmente, reiteró que el objetivo de estas acciones es garantizar que las mujeres de Arteaga cuenten con respaldo institucional y sepan que no están solas ante cualquier situación de violencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_05_at_6_24_51_PM_c690b0c137
Salvan a senderistas tras 16 horas en el Cerro de la Silla
mujeres_violencia_ramos_arizpe1_dfcc2a24f4
Reporta Ramos Arizpe más de 150 apoyos por violencia a mujeres
katy_salinas_fiscalia_mujeres_f46b79b369
Coahuila judicializa más de 3,700 casos de violencia a mujeres
publicidad

Últimas Noticias

image_a42a9abac3
Incendio en la L6 fue presuntamente provocado
director_hospital_infantil_eefd9926fd
Vicente Plasencia renuncia como director del Hospital Infantil
nuevo_leon_kukulkan_ac47b49ad0
Presenta Nuevo León plan de seguridad para el Mundial
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×