Trump destituye a Kristi Noem de Secretaría de Seguridad

El presidente Donald Trump destituyó este jueves a Kristi Noem de la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Esta destitución ocurre después de las polémicas producidas por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Su gestión en Minnesota recibió el foco público debido a que se reportó la muerte de un ciudadano estadounidense causada por disparos de agentes pertenecientes al ICE, el pasado 24 de enero.

Ante esto, el propio mandatario republicano calificó como "muy bueno" el trabajo desplegado por Noem.

"Creo que ella está haciendo un muy buen trabajo. La frontera está totalmente segura [...[ Heredé una frontera por la que estaban entrando millones de personas. Ahora tenemos una frontera por la que no entra nadie."

Aseguró que hay que recordar varios puntos, debido a que "la gente olvida rápido".

"Tuvimos una frontera que causó todos estos problemas. Biden causó este problemas y los demócratas causaron este problema. Permitieron que entraran decenas de millones de personas. Muchos de ellos eran asesinos, muchos eran narcotráficantes adictos a las drogas, personas provenientes de instituciones mentales."

¿Quién sustituirá a Kristi Noem?

A través de redes sociales, el mandatario republicano anunció que será Markwayne Mullin quien sustituirá a la funcionaria.

"Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense del gran Estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 2026"

- Información en proceso -

