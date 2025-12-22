Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2025_12_22_205818_02b92cd57f
Coahuila

Jorge Arturo Valdés presidirá la Comisión Permanente del Congreso

El diputado del PVEM encabezará la Comisión Permanente durante enero y febrero; dará seguimiento a acuerdos y dictámenes pendientes

  • 22
  • Diciembre
    2025

El diputado del Partido Verde, el lagunero Jorge Arturo Valdés Flores, asumirá la presidencia de la Comisión Permanente del Congreso del Estado que estará en funciones durante enero y febrero próximos. 

Este lunes se emitió el acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se estableció que Alfredo Paredes López será el vicepresidente, mientras que Beatriz Fraustro Dávila y Magaly Hernández Aguirre fungirán como secretarias.

Las diputadas y diputados Zulmma Guerrero, Edna Dávalos, Raúl Onofre, Álvaro Moreira, Alberto Hurtado, Gerardo Aguado y Luis Jaime Ponce serán vocales de esta Comisión Permanente.

Valdés Flores señaló que a partir de esta responsabilidad, se dará seguimiento a puntos de acuerdo y dictámenes pendientes, aunque recordó que las reformas únicamente le corresponden al Pleno.

Dijo que seguirá impulsando iniciativas como la regulación del cobro de estacionamientos en plazas comerciales, que a su consideración deberían ser gratuitos.

Sobre su futuro, el legislador no negó que le gustaría postularse para seguir en el trabajo legislativo, pero aseguró que por ahora sus esfuerzos están en trabajar por la actual legislatura.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2025_12_23_201926_1faa74360b
'Presupuesto estatal se aprobó responsablemente': Álvaro Moreira
IEC_Coahuila_5864e3d1e0
INE definirá plazos para la conformación de coaliciones en 2026
EH_DOS_FOTOS_12_875dd52d6c
Afirma Samuel García que vetará Presupuesto enviado por Congreso
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_23_at_10_07_52_PM_d8cc51cb7d
¡Navidad para todos! El Juguetón Azteca lleva alegría a Guadalupe
nacional_embajada_eua_mexico_9001666016
Embajada de EUA pide extremar precauciones en fiestas decembrinas
AP_25357727905813_a5f345db5b
Travis Kelce podría jugar su último partido de local este jueves
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
Whats_App_Image_2025_12_22_at_1_23_27_AM_f7338ebc72
Acusan desfalco millonario en el sindicato normalista
publicidad
×