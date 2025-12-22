Jorge Arturo Valdés presidirá la Comisión Permanente del Congreso

El diputado del Partido Verde, el lagunero Jorge Arturo Valdés Flores, asumirá la presidencia de la Comisión Permanente del Congreso del Estado que estará en funciones durante enero y febrero próximos.

Este lunes se emitió el acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se estableció que Alfredo Paredes López será el vicepresidente, mientras que Beatriz Fraustro Dávila y Magaly Hernández Aguirre fungirán como secretarias.

Las diputadas y diputados Zulmma Guerrero, Edna Dávalos, Raúl Onofre, Álvaro Moreira, Alberto Hurtado, Gerardo Aguado y Luis Jaime Ponce serán vocales de esta Comisión Permanente.

Valdés Flores señaló que a partir de esta responsabilidad, se dará seguimiento a puntos de acuerdo y dictámenes pendientes, aunque recordó que las reformas únicamente le corresponden al Pleno.

Dijo que seguirá impulsando iniciativas como la regulación del cobro de estacionamientos en plazas comerciales, que a su consideración deberían ser gratuitos.

Sobre su futuro, el legislador no negó que le gustaría postularse para seguir en el trabajo legislativo, pero aseguró que por ahora sus esfuerzos están en trabajar por la actual legislatura.

