Coahuila

Arquitecto de 78 años mantiene vivo el arte de dibujar planos

A sus 78 años de edad, el arquitecto Juan Marino Oyervides continúa plasmando en papel el trazo de la ciudad de Saltillo

A sus 78 años de edad, el arquitecto Juan Marino Oyervides continúa plasmando en papel el trazo de la ciudad de Saltillo, dibujando a mano planos de colonias, barrios y calles que abarcan desde las zonas más antiguas hasta los sectores de reciente crecimiento.

Con un estilo detallado y paciente, el arquitecto vende estos planos para poder sostenerse, convirtiendo su oficio en una manera de seguir aportando a la comunidad.

Don Juan asegura conocer la capital coahuilense “como la palma de su mano”, pues fue testigo de gran parte de su construcción y transformación urbana a lo largo de varias décadas.

Además de su trabajo en planos, Oyervides se ha dedicado a recopilar leyendas, historias y relatos de Saltillo, los cuales ha llevado al papel en diversos libros que rescatan la memoria colectiva y cultural de la ciudad.

Su labor, tanto en el ámbito arquitectónico como en la preservación de la historia local, es vista por quienes lo conocen como un ejemplo de perseverancia y amor por Saltillo.

“Yo crecí con la ciudad, vi cómo se levantaban las colonias, los edificios y las calles; cada rincón tiene una historia que contar”, comparte el arquitecto, quien continúa trabajando día a día con lápiz y papel, demostrando que el talento y la pasión no se jubilan.

Vecinos y conocidos destacan el valor de su trabajo. 

“Es impresionante verlo dibujar a mano, cuando ahora todo es digital. Su precisión y memoria son sorprendentes, porque ubica las calles con un detalle que muchos programas de computadora ni siquiera logran”, comentó Martín Flores, comerciante del centro de Saltillo.

Por su parte, la señora Rosa María, habitante de la colonia República, relató que hace algunos años le compró un plano hecho por Don Juan. 

“Lo tengo enmarcado en mi sala, es parte de la historia de mi colonia y un recuerdo de cómo era la ciudad cuando apenas se estaba formando”.

En tanto, estudiantes de arquitectura que lo han conocido aseguran que representa una inspiración. 

“Nos demuestra que el dibujo a mano sigue teniendo un valor enorme, no solo como técnica, sino como una forma de mantener viva la esencia de la ciudad”, expresó Diego Martínez, alumno de la Facultad de Arquitectura de la UAdeC.

El arquitecto Oyervides continúa ofreciendo sus planos en espacios públicos y ferias culturales, donde además comparte anécdotas y conocimientos sobre la evolución urbana de Saltillo, reafirmando que la pasión por la arquitectura y la historia no entiende de edad.


