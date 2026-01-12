Podcast
Coahuila

Liberan a Armando Castilla Galindo, director de grupo Vanguardia

Compañeros, periodistas y editoriales se pronunciaron a favor del director Armando Castilla Galindo, al exigir su liberación inmediata

Armando Castilla Galindo, director general del periódico Vanguardia, recuperó su libertad luego de ser aprehendido por presunto fraude este viernes, en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Durante la audiencia celebrada este sábado, el juez encargado validó las pruebas presentadas, incluido el pasaporte del acusado. La revelancia de este documento radicó en que demostró que, el empresario no se encontraba en México cuando presuntamente se realizó la presunta venta del inmueble.

Ante esta evidencia, Castilla Galindo logró recuperar su libertad debido a que no contaban con los elementos suficientes para procesarlo penalmente.

Durante su aprehensión, el Grupo Vanguardia calificó su aprehensión con "tintes políticos y tácticos de intimidación".

Gremio exigió liberación del director editorial

Compañeros, periodistas y editoriales se pronunciaron a favor del director Armando Castilla Galindo, al exigir su liberación inmediata.

Por medio de un comunicado, el propio grupo editorial se calificó su detención como "arbitraria". Aseguraron que la aprehensión se trata de una persecución penal, debido a que el contrato se realizó dentro del marco de la ley.

La Sociedad Interamericana de Prensa solicitó la liberación inmediata del empresario para asegurar el respeto pleno de las garantías legales, así como a la libertad de prensa. Mientras que diversos grupos editoriales también se pronunciaron por este hecho.

 

 

 


