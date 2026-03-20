Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
02ee523a_29ec_439d_8f4e_97eca31a0651_1eef6dc0d5
Coahuila

Arranca construcción de arco carretero y cuartel en Saltillo

El cuartel militar contará con una inversión de 16 millones de pesos y una superficie de construcción de 500 metros cuadrados

  • 20
  • Marzo
    2026

Con una inversión total de 28 millones de pesos, arrancó la construcción de un cuartel militar y un arco de seguridad carretero en el ejido Encarnación de Guzmán, proyecto que busca reforzar la vigilancia y la presencia operativa en uno de los accesos estratégicos a la capital de Coahuila en sus límites con el Estado de Zacatecas. 

De acuerdo con la información presentada durante el evento, el complejo contempla la edificación de instalaciones para el Ejército Mexicano con capacidad para 60 elementos, además de infraestructura enfocada a fortalecer los filtros de revisión en esta zona.

El cuartel militar contará con una inversión de 16 millones de pesos y una superficie de construcción de 500 metros cuadrados sobre un terreno de 2.5 hectáreas.

Entre sus componentes se incluyen dormitorios, baños, cocina, comedor, recepción, bodega, área para oficiales y cuarto de máquinas, así como equipamiento básico para la operación del personal.

938a5374-3aed-47ac-ae92-0ea872891fe4.jpeg

Por su parte, el arco de seguridad carretero tendrá una inversión de 12 millones de pesos e incluirá cuatro carriles de revisión, área techada para inspección, sistema de videovigilancia, señalética horizontal y vertical, así como infraestructura complementaria como sanitarios, casetas de vigilancia y un puente peatonal para el personal.

El proyecto también contempla trabajos de pavimentación en áreas nuevas, instalación eléctrica e hidrosanitaria, así como la colocación de bolardos metálicos para reforzar la seguridad en el punto de revisión.

Durante el arranque de obra, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se destacó que esta infraestructura permitirá fortalecer las acciones de vigilancia en carreteras y mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad en la región sureste del estado.

La obra forma parte de la estrategia estatal para reforzar la seguridad en los accesos carreteros y consolidar la presencia de fuerzas federales en puntos clave del territorio. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

722d4c15_b291_47ba_9349_340b20fd3ab0_6b56f1cd13
Amplían infraestructura educativa en Saltillo con inversión
detenido_camioneta_victoria_7f20cb6381
Guardia Estatal recupera camioneta con reporte robo en Victoria
tmec_sheinbaum_2d321cf554
T-MEC fortalece empleo en México y Estados Unidos: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_03_21_201736_b34b7a956a
Sultanes femenil se proclaman campeonas de la Serie de la Reina
Le_Bron_James_7d9c347160
LeBron se convierte en el jugador con más partidos de la NBA
AP_26080834564435_03d2efd8a0
PSG recupera liderato de Ligue 1 tras goleada ante Niza
publicidad

Más Vistas

record_recoleccion_rio_af32027bb6
Va Nuevo León por récord mundial de voluntarios limpiando el río
Casa_Karina_Barron_7735034b0b
Casa donde vivía Karina Barrón es puesta a la venta
nl_l4y6_2cc38fd2ca
Llevan Líneas 4 y 6 avance de 71%; abrirán 11 kms para el Mundial
publicidad
×