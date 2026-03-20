T-MEC fortalece empleo en México y Estados Unidos: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México participa en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con una postura clara: el acuerdo comercial es benéfico para las tres economías y no perjudica el empleo estadounidense, como se ha argumentado en algunos sectores.

Durante su conferencia, la mandataria subrayó que existe una fuerte integración productiva entre ambos países, lo que ha permitido generar empleos a ambos lados de la frontera.

“El tratado beneficia a todos”

Sheinbaum rechazó la idea de que la inversión estadounidense en México provoque pérdida de empleos en Estados Unidos.

“Es falso que el T-MEC significa empresas de Estados Unidos que vienen a México y dejan desempleados a los estadounidenses. Al revés, hay integración económica que permite que en los dos países se generen empleos”, afirmó.

Incluso, sostuvo que cada puesto de trabajo que se crea en México vinculado a exportaciones tiene un impacto directo en la economía estadounidense.

“Un empleo que se genera en México… genera al menos la misma cantidad de empleos en Estados Unidos”, puntualizó.

Revisión del tratado ya en marcha

Confirmó que las conversaciones con autoridades estadounidenses ya iniciaron formalmente, tras una primera ronda de trabajo encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Destacó que el gobierno mexicano ha preparado información técnica desde hace tiempo para sustentar sus argumentos en la mesa de negociación.

“Ya iniciaron las conversaciones y vamos a seguir informando cómo avanzan”, indicó.

Uno de los puntos centrales que México impulsa en esta revisión es el fortalecimiento de las reglas de origen, es decir, asegurar que los productos, especialmente del sector automotriz, tengan un mayor contenido regional.

“Si aquí se fabrica un coche, que la mayor parte de ese coche haya sido producido en México, Estados Unidos o Canadá”, explicó.

La intención, dijo, es consolidar cadenas de valor en la región y evitar la dependencia de insumos externos.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal destacó que reforzar estas reglas no solo fortalece la competitividad del bloque, sino que también incrementa la generación de empleos y el desarrollo industrial.

“Se generan más empleos, más cadenas productivas, más cadenas de valor relacionadas con los productos que se exportan”, señaló.

Además, otro de los temas en discusión es la seguridad en el suministro de insumos estratégicos dentro de la región.

Comentarios