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Japón evalúa comprar petróleo a Pemex: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Japón evalúa adquirir petróleo de Pemex ante la crisis energética provocada por el cierre del estrecho de Ormuz

  • 21
  • Abril
    2026

En medio de la tensión internacional por el cierre del estrecho de Ormuz, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Japón analiza la posibilidad de adquirir petróleo mexicano para enfrentar una eventual escasez de suministro energético.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el tema surgió en conversaciones recientes con el gobierno japonés, en un contexto marcado por la interrupción de rutas clave para el comercio mundial de crudo.

Sheinbaum detalló que la opción planteada consiste en exportar el excedente de petróleo que actualmente no se procesa en las refinerías nacionales, lo que permitiría atender la demanda sin comprometer el abasto interno.

“Se está evaluando la posibilidad de exportar petróleo que no se está refinando en México”, explicó.

La mandataria subrayó que dicha medida no afectaría el consumo nacional, sino que aprovecharía recursos disponibles para responder a una coyuntura internacional.

De concretarse, el acuerdo colocaría a Petróleos Mexicanos como un actor clave en el suministro energético hacia Asia en un momento de alta volatilidad.

Lee la nota completa: México refuerza alianza con Japón en comercio e inversión

Impacto del cierre del estrecho de Ormuz

Cabe señalar que el estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes para el tránsito de petróleo a nivel mundial, por donde circulan millones de barriles diarios.

Su cierre ha generado presiones en los mercados energéticos y preocupaciones sobre el abasto global.

En este contexto, Japón, altamente dependiente de las importaciones de crudo, enfrenta desafíos para garantizar su suministro, lo que ha abierto la puerta a nuevas alianzas estratégicas.

Relación México–Japón se fortalece

Además del tema energético, la jefa del Ejecutivo destacó la cooperación histórica entre ambos países, en particular el respaldo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) en proyectos ambientales en México.

Reiteró la intención de ampliar la colaboración bilateral en sectores clave como inversión, comercio y energía, en línea con acuerdos recientes entre ambos gobiernos para fortalecer la cooperación energética ante la incertidumbre global.


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