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Coahuila

Arteaga prevé derrama económica de hasta 50 mdp en Semana Santa

El municipio busca superar las cifras del año anterior y consolidarse como uno de los destinos turísticos más importantes del estado.

  • 23
  • Marzo
    2026

Autoridades municipales y del Estado estiman una derrama económica de entre 48 y 50 millones de pesos durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa en el Pueblo Mágico de Arteaga, Coahuila, donde se espera la llegada de hasta 85 mil visitantes atraídos por su oferta turística, cultural y gastronómica.

Como parte de las actividades, destaca la novena edición del Festival de las Siete Cazuelas, que se realizará a inicios de abril en la explanada de la Presidencia Municipal, ofreciendo una amplia muestra de gastronomía de cuaresma, productos regionales y presentaciones culturales. 

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Además, las celebraciones se extenderán a comunidades como El Tunal, Los Lirios, Huachichil y San Antonio de las Alazanas, con eventos tradicionales, rodeos y exhibiciones artísticas.

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El programa contempla también los tradicionales bailes de Sábado de Gloria, donde la cabecera municipal tendrá como figura principal a la leyenda de la música norteña, Lalo Mora, junto a otras agrupaciones del género regional mexicano. Con estos eventos, se busca superar las cifras del año anterior y consolidar a Arteaga como uno de los destinos turísticos más importantes del estado durante esta temporada.


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