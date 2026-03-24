Convoy 'Nuestra América' llega a La Habana con ayuda humanitaria

El barco principal del Convoy Nuestra América arribó este martes a La Habana con un cargamento de ayuda humanitaria, tras cuatro días de travesía por el Caribe.

La embarcación, denominada “Granma 2.0”, transportó cerca de 14 toneladas de alimentos y medicamentos, además de 73 paneles solares y varias bicicletas, como parte de una iniciativa solidaria en apoyo a Cuba.

El convoy reunió a cientos de activistas y figuras políticas de distintos países, quienes participaron en actividades durante la última semana en la isla, incluyendo encuentros con el presidente Miguel Díaz-Canel.

A su llegada, los tripulantes, procedentes de 10 países, fueron recibidos por representantes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

“Sabemos que lo que traemos es una gota en un océano de necesidades”, expresó el activista brasileño Thiago de Ávila e Silva Oliveira, al subrayar el impacto del bloqueo estadounidense.

La iniciativa busca visibilizar la situación económica y energética de Cuba, agravada por las restricciones petroleras impuestas por Estados Unidos.

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas han señalado que estas medidas son contrarias al derecho internacional.

La crisis en la isla se ha intensificado en los últimos meses, aunque responde también a problemas estructurales de larga data.

Más embarcaciones en camino

El arribo del “Granma 2.0” marca el punto culminante de la iniciativa, aunque se espera la llegada de otras dos embarcaciones que partieron desde Isla Mujeres, en México, durante el fin de semana.

Las condiciones climáticas adversas retrasaron su trayecto, pero los organizadores confían en completar la misión como símbolo de solidaridad internacional.

Entre las figuras destacadas que se sumaron al convoy se encuentran el exlíder británico Jeremy Corbyn, la senadora colombiana Clara López y el diputado español Gerardo Pisarello, entre otros representantes políticos.

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