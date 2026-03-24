Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
36b562b94c9facc7a776cbdc8565e45fa24b4c86w_a4d0f9dff6
Internacional

Convoy 'Nuestra América' llega a La Habana con ayuda humanitaria

El barco principal del Convoy Nuestra América arribó este martes a La Habana con un cargamento de ayuda humanitaria, tras cuatro días de travesía por el Caribe

  • 24
  • Marzo
    2026

El barco principal del Convoy Nuestra América arribó este martes a La Habana con un cargamento de ayuda humanitaria, tras cuatro días de travesía por el Caribe.

La embarcación, denominada “Granma 2.0”, transportó cerca de 14 toneladas de alimentos y medicamentos, además de 73 paneles solares y varias bicicletas, como parte de una iniciativa solidaria en apoyo a Cuba.

El convoy reunió a cientos de activistas y figuras políticas de distintos países, quienes participaron en actividades durante la última semana en la isla, incluyendo encuentros con el presidente Miguel Díaz-Canel.

A su llegada, los tripulantes, procedentes de 10 países, fueron recibidos por representantes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

“Sabemos que lo que traemos es una gota en un océano de necesidades”, expresó el activista brasileño Thiago de Ávila e Silva Oliveira, al subrayar el impacto del bloqueo estadounidense.

La iniciativa busca visibilizar la situación económica y energética de Cuba, agravada por las restricciones petroleras impuestas por Estados Unidos.

689930bc4998417746fc9bb4331d54b1fb108273w.jpg

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas han señalado que estas medidas son contrarias al derecho internacional.

La crisis en la isla se ha intensificado en los últimos meses, aunque responde también a problemas estructurales de larga data.

Más embarcaciones en camino

El arribo del “Granma 2.0” marca el punto culminante de la iniciativa, aunque se espera la llegada de otras dos embarcaciones que partieron desde Isla Mujeres, en México, durante el fin de semana.

Las condiciones climáticas adversas retrasaron su trayecto, pero los organizadores confían en completar la misión como símbolo de solidaridad internacional.

Entre las figuras destacadas que se sumaron al convoy se encuentran el exlíder británico Jeremy Corbyn, la senadora colombiana Clara López y el diputado español Gerardo Pisarello, entre otros representantes políticos.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

buque_cuba_jueves_51e797aef6
Buque con ayuda humanitaria partirá de México a Cuba el jueves
HDS_6_Z_Sv_Xs_AAQU_Fc_5f313499c5
Llega tercer cargamento con ayuda humanitaria desde México a Cuba
EH_UNA_FOTO_0bccae2712
Ponen en marcha colecta estatal 2026 de Cruz Roja en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

2026_f84e5893c4
Regresan actividades en escuela primaria tras incidente
Whats_App_Image_2026_03_25_at_5_49_09_PM_84cbf1eade
Piden alcaldes resolver el presupuesto para atender problemáticas
Mauricio_Farah_b9ed678e7e
Afirma Farah que interconexión Mauricio Fernández está avanzando
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
IMG_7012_093e598e11
Aprueban nueva ley educativa; refuerzan inclusión
publicidad
×