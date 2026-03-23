Bajo la lupa: mini zoológico en la cabecera municipal de Arteaga

Autoridades municipales de Arteaga pusieron bajo revisión la operación de un minis zoológico ubicado en la cabecera municipal, luego de detectarse presuntas irregularidades en su funcionamiento.

Se trata del sitio denominado “El Ranchito Safari”, el cual, de acuerdo con la información disponible, operaría sin contar con los permisos correspondientes por parte de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Al respecto, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que su administración iniciará una investigación formal para esclarecer la situación legal del establecimiento y verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Señaló que el objetivo es garantizar el bienestar de los animales, así como asegurar que cualquier espacio de este tipo opere dentro del marco legal y bajo condiciones adecuadas.

Comentarios