Fortalece seguridad nuevo cuartel militar en carretera Zacatecas

El subsecretario de Seguridad Pública del estado, Héctor Flores, señaló que la construcción de un nuevo cuartel militar en la carretera Zacatecas, al igual que la instalación de un arco de seguridad, será fundamental para mantener el blindaje en el sureste de la entidad.

¿Qué función tendrá el nuevo cuartel militar?

Flores destacó que esta infraestructura permitirá mantener una vigilancia constante ante posibles incursiones de grupos criminales.

"Este cuartel ayudará a permanecer alerta ante cualquier grupo que intente entrar al estado, pues viene a fortalecer aún más la seguridad", afirmó.

¿Cómo se coordinarán las autoridades de seguridad?

El subsecretario también subrayó la importancia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad de diferentes órdenes de gobierno.

Señaló que se continúa trabajando en coordinación para no bajar la guardia, especialmente en situaciones de emergencia nacional que puedan surgir en otros estados, como detenciones importantes o narco bloqueos.

“En estos casos, reforzamos nuestro blindaje con patrullajes y otras acciones de seguridad", indicó.

¿Qué operativos habrá en Semana Santa?

Flores aseguró que el estado se mantiene seguro y preparado para recibir a los turistas que visitarán los pueblos mágicos durante la Semana Santa.

"Tenemos todo listo para que la gente disfrute. Se implementarán operativos en pueblos mágicos como Parras, Cuatrociénegas, General Cepeda y Arteaga, que son los que más visitantes reciben", concluyó el subsecretario.

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