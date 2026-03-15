Artistas muestran concepto sobre la individualidad femenina

Teniendo como marco del Día Internacional de la Mujer, más de 20 artistas participan en la muestra “Corporalidad Femenina. La Experiencia Viva del Cuerpo”, en la galería de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, donde se expresan las voces de mas mujeres desde una perspectiva individual pero a la vez mostrando su cohesión colectiva en una sola expresión.

Nicté Ruiz Magaña, directora de RUMA Arte y Comunidad, dijo que la exposición intenta crear una sociedad más empática y solidaria, y que el tema de corporalidad femenina muestra trata de romper con el “establishment” y los constructos sociales de las mujeres desde su nacimiento.

“Tiene que haber un momento en que tengas esa madurez suficiente para decir ‘esto sí checa conmigo, y esto no checa conmigo, y vivir con mayor libertad tu cuerpo, este cuerpo que habitarás como territorio, porque el cuerpo no solamente es biológico, nosotras también sentimos, tenemos pasión por las cosas”.

Explicó que en años anteriores, RUMA ha montado obras monumentales o instalaciones artísticas creadas por un grupo de mujeres artistas, sin embargo en esta ocasión se decidió mostrar una exposición en la que 23 artistas expresan de manera individual la corporalidad femenina.

Ruiz Magaña dijo que la intención de la exposición es reflexionar sobre los roles no solo de las mujeres sino también de los hombres, y dejar de ser una sociedad clasista, racista o sexista.

La exposición está integrada por obras de pintura, escultura, fotografía, arte textil entre otras técnicas artísticas, para expresar la individualidad de las mujeres. La exposición estará abierta al público de lunes a viernes de 9:00 a16:00 horas, y de 11:00 a18:00horas sábados y domingos.

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