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Coahuila

Simas Torreón enfrenta deuda por $300 millones con Conagua y CFE

El organismo de agua de Torreón busca regularizar pagos con la Conagua y Comisión Federal de Electricidad por adeudos acumulados de administraciones anteriores

  • 14
  • Marzo
    2026

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (Simas) busca hacer frente a adeudos históricos que mantiene con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad, los cuales en conjunto ascienden a alrededor de $300 millones de pesos.

De acuerdo con el gerente del organismo operador, Roberto Escalante González, el mayor rezago corresponde a la Conagua, con un monto aproximado de $200 millones de pesos derivados del incumplimiento en el pago de derechos por extracción de agua y descargas de aguas residuales.

El funcionario explicó que estos adeudos se generaron en administraciones anteriores, antes de 2022, aunque actualmente el organismo ya inició pagos y mantiene un acuerdo verbal con la dependencia federal mientras se formaliza un convenio para liquidar el monto pendiente en plazos.

Como parte de las negociaciones, Simas busca cubrir inicialmente cerca de $48 millones de pesos, lo que permitiría disminuir la carga financiera del organismo y, al mismo tiempo, acceder a programas federales destinados al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

Entre estos esquemas se encuentra el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), al cual quedó integrado el Programa de Devolución de Derechos (Prodder). Dichas reglas establecen que los organismos operadores que cumplan con el pago de los derechos por extracción y descargas pueden recibir la devolución de esos recursos para invertirlos en obras de agua potable, drenaje y saneamiento.

Escalante González señaló que el organismo ha sostenido reuniones semanales con representantes de la Conagua y que recientemente se realizó un enlace con funcionarios de oficinas centrales para avanzar en las gestiones.

“El adeudo corresponde a años anteriores a 2022, pero estamos haciendo frente al compromiso. Ya hablamos con oficinas centrales y conocen nuestra intención de pagar”, indicó.

En cuanto a los pasivos con la Comisión Federal de Electricidad, el titular del Simas explicó que superan los $100 millones de pesos; sin embargo, los convenios firmados previamente permiten que no se suspenda el suministro eléctrico a los pozos de agua que abastecen a la ciudad.


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