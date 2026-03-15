Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
RECONOCIMIENTO_13dc05ec81
Coahuila

Rinden homenaje póstumo al Coach Francisco Tobias Mahbub 

El evento contó con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez, quien destacó la grandeza humana y universitaria de Mahbub,

  • 15
  • Marzo
    2026

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila celebró un emotivo homenaje póstumo al head coach Francisco Tobías Mahbub, con la entrega de la Presea “Francisco Tobías Mahbub”. Este evento no solo sirvió para recordar su legado en el deporte universitario, sino también para reunir a la comunidad académica en un acto de reconocimiento hacia un líder que dejó una huella imborrable en generaciones de jugadores.

La Presea, que lleva su nombre, representa la excelencia, el compromiso social y la unidad dentro de la comunidad universitaria. Mahbub, quien fundó el equipo de fútbol americano de la Facultad en 1970, se destacó por llevar a los Zorrillos a conquistar varios campeonatos, incluyendo un emblemático triunfo en 1973 que marcó un hito en la historia del deporte en la región.

El evento contó con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez, quien destacó la grandeza humana y universitaria de Mahbub, así como su deseo de formar individuos capaces de contribuir a la sociedad. 

El director de la facultad, Leopoldo Javier Ríos González, también resaltó el impacto del coach en la formación de carácter y liderazgo en sus estudiantes, afirmando que su legado perdura en cada rincón de la institución.

Durante la ceremonia, se otorgó la Presea a María Regina Rodríguez Hernández, quien se destacó entre los aspirantes. Además, se reconoció a los jugadores del primer equipo de fútbol americano de 1970, asegurando que el espíritu de Francisco Tobías Mahbub seguirá inspirando a futuras generaciones de deportistas en la Universidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_4_bc70564d98
Reconocen a Elvia Morales con la “Presea Parras”
honores_comandante_2da019da78
Cadereyta despide con honores al comandante Guillermo de León
IMG_1380_809233c5f8
Tiene Sistema Anticorrupción nuevo representante
publicidad

Últimas Noticias

album_preventa_1_abril_e48a3ddaef
Panini anuncia preventa del álbum oficial del Mundial 2026
G2_Ts_Gvi_XUA_Afe_Ic_6bdce0e406
Taylor Swift impulsa vinilo: EUA rompe récords en música grabada
seleccion_bolivia_futbol_viaja_mexico_d5878eed90
Bolivia viaja a México para jugar playoff del Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_03_14_170642_a787a4ef35
Fallece Diego Osuna, hijo del director de BBVA México
EH_UNA_FOTO_36_07990b4633
México revisará levantar veto a carne de cerdo a España
Whats_App_Image_2026_03_14_at_14_53_28_2_1ce1bbba9d
Trofeo del Mundial 2026 llega al Estadio Monterrey
publicidad
×