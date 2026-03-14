Expone Conarte patrimonio artístico de NL en 'Habitar lo Público'

Con el objetivo de celebrar la diversidad y profundidad de la creación visual en el estado, la Secretaría de Cultura de Nuevo León inauguró la exposición “Habitar lo público. Patrimonio artístico de Nuevo León 1900-2025” en el Centro de las Artes. La muestra, que reúne el talento de 96 artistas, propone un reencuentro con el acervo de la Pinacoteca de Nuevo León, resguardando la memoria estética de la región desde inicios del siglo pasado hasta la actualidad. Durante la ceremonia, Melissa Segura, Secretaria de Cultura estatal, destacó que esta exhibición marca el inicio de una etapa de apertura para el acervo, buscando nuevas lecturas y formas de encuentro con los ciudadanos. “Reunir estas obras nos permite volver a mirarlas, redescubrirlas y reconocer en ellas las distintas generaciones de artistas que han contribuido a construir la historia visual de Nuevo León”, expresó la funcionaria.

Un acervo vivo y en movimiento

Por su parte, Ricardo Marcos, Secretario Técnico de CONARTE, enfatizó la importancia de mantener la colección en exhibición constante en lugar de resguardarla únicamente en bóvedas. "Nuestra colección debe tener un punto de salida continuo", señaló.

El trabajo curatorial, liderado por Rocío Cárdenas y el curador adjunto Marco Treviño, se articula bajo tres ejes conceptuales:

Patrimonio Vivo y Transformador: Entiende el arte como un cuerpo dinámico y no como un archivo cerrado.

Arqueología del Presente: Propicia una conversación abierta entre el pasado y los futuros posibles.

Experiencia de Transitar y Reflexionar: Fomenta asociaciones libres entre obras de distintas épocas y técnicas.

El videoarte toma protagonismo

La exposición también otorga un lugar privilegiado a la imagen en movimiento con la selección “Parece que llegaste al final”. Curada por Leo Marz, esta sección presenta nueve videos del acervo de CONARTE realizados entre 2004 y 2022, los cuales exploran las transformaciones y persistencia del cuerpo en el entorno digital y físico.

Detalles de la visita

La muestra estará disponible en la Nave II del Centro de las Artes hasta el domingo 17 de mayo de 2026 de Martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. La entrada es totalmente gratuita.

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