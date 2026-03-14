Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
20260313_04_conarte_patrimonio_artisitico_03_740365c49c
Nuevo León

Expone Conarte patrimonio artístico de NL en 'Habitar lo Público'

La muestra, reúne el talento de 96 artistas y propone un reencuentro con el acervo de la Pinacoteca de Nuevo León, resguardando la memoria estética de la región

  • 14
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de celebrar la diversidad y profundidad de la creación visual en el estado, la Secretaría de Cultura de Nuevo León inauguró la exposición “Habitar lo público. Patrimonio artístico de Nuevo León 1900-2025” en el Centro de las Artes.

La muestra, que reúne el talento de 96 artistas, propone un reencuentro con el acervo de la Pinacoteca de Nuevo León, resguardando la memoria estética de la región desde inicios del siglo pasado hasta la actualidad.

Durante la ceremonia, Melissa Segura, Secretaria de Cultura estatal, destacó que esta exhibición marca el inicio de una etapa de apertura para el acervo, buscando nuevas lecturas y formas de encuentro con los ciudadanos.

20260313_04_conarte_patrimonio_artisitico_05.png

“Reunir estas obras nos permite volver a mirarlas, redescubrirlas y reconocer en ellas las distintas generaciones de artistas que han contribuido a construir la historia visual de Nuevo León”, expresó la funcionaria.

Un acervo vivo y en movimiento

Por su parte, Ricardo Marcos, Secretario Técnico de CONARTE, enfatizó la importancia de mantener la colección en exhibición constante en lugar de resguardarla únicamente en bóvedas. "Nuestra colección debe tener un punto de salida continuo", señaló.

El trabajo curatorial, liderado por Rocío Cárdenas y el curador adjunto Marco Treviño, se articula bajo tres ejes conceptuales:

20260313_04_conarte_patrimonio_artisitico_02.png

  • Patrimonio Vivo y Transformador: Entiende el arte como un cuerpo dinámico y no como un archivo cerrado.

  • Arqueología del Presente: Propicia una conversación abierta entre el pasado y los futuros posibles.

  • Experiencia de Transitar y Reflexionar: Fomenta asociaciones libres entre obras de distintas épocas y técnicas.

20260313_04_conarte_patrimonio_artisitico_01.png

El videoarte toma protagonismo

La exposición también otorga un lugar privilegiado a la imagen en movimiento con la selección “Parece que llegaste al final”. Curada por Leo Marz, esta sección presenta nueve videos del acervo de CONARTE realizados entre 2004 y 2022, los cuales exploran las transformaciones y persistencia del cuerpo en el entorno digital y físico.

Detalles de la visita

La muestra estará disponible en la Nave II del Centro de las Artes hasta el domingo 17 de mayo de 2026 de Martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. La entrada es totalmente gratuita.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

20260313_05_record_entrega_escrituras_08_04bfcaeab1
Resalta Samuel García récord de escrituras entregadas
Whats_App_Image_2026_03_14_at_14_53_28_2_1ce1bbba9d
Trofeo del Mundial 2026 llega al Estadio Monterrey
pan_nacional_monterrey_5fc54585df
Reitera PAN: 'no' a la alianza con PRI por gubernatura de NL
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_128eb09bfc
UEFA confirma cancelación de la Finalissima 2026
AP_26074127895887_79c2c20cbf
Venezuela elimina a Japón y avanza a semifinales del WBC
EH_CONTEXTO_14_7b59540006
Israel intercepta oleadas de misiles lanzados desde Irán
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_03_14_170642_a787a4ef35
Fallece Diego Osuna, hijo del director de BBVA México
EH_UNA_FOTO_36_07990b4633
México revisará levantar veto a carne de cerdo a España
parques_industriales_3_1280x720_2f57f63597
Producción industrial en México inicia 2026 con retroceso de 1.1%
publicidad
×