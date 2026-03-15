Más de 8,500 alumnos presentan examen de admisión para la UAdeC

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) vivió una jornada intensa con la presentación del examen de admisión para bachillerato, al que se registraron de 8,540 alumnos.

El objetivo de estos jóvenes es asegurar un espacio en las diversas escuelas de nivel medio superior que ofrece la máxima casa de estudios del estado.

Examen en Braille por primera vez

En un hecho sin precedentes, el rector de la UAdeC destacó que por primera vez se ofrecerá la posibilidad de presentar el examen de admisión para bachillerato en Braille.

Esta iniciativa subraya el compromiso de la institución con la inclusión y la apertura para recibir a estudiantes con capacidades diferentes.

"Esto ya lo hicimos en la licenciatura y de hecho tenemos a dos chicas estudiando en derecho, por ello, tenemos que ir trabajando de la mano, ir construyendo el material, según se vaya requiriendo con todos nuestros jóvenes que tienen alguna discapacidad, estamos atentos a cómo es su situación, para que no haya deserción y siempre darles un acompañamiento", señaló el rector durante una entrevista.

Aumenta la demanda de aspirantes

El proceso de admisión para este ciclo ha experimentado un aumento en la demanda, con la venta de aproximadamente mil fichas adicionales en comparación con años anteriores. Si bien la universidad busca ampliar su matrícula de manera responsable, para este año se podrán incorporar alrededor de 150 nuevos lugares en el nivel bachillerato.

"Quisiéramos abrir más, pero luego tenemos problemas de espacios y sería una irresponsabilidad no dar instalaciones dignas a nuestros jóvenes", explicó el rector, enfatizando la importancia de mantener la calidad educativa y las condiciones adecuadas para los estudiantes.

Más de 23 mil exámenes en el proceso de admisión

En total, la UAdeC aplicará 23,260 exámenes en ambos niveles (bachillerato y licenciatura) durante este periodo. La siguiente fase importante será la aplicación de exámenes para carreras profesionales, donde se espera la participación de más de 14,000 aspirantes.

Pizarra: proceso de admisiones

Admisiones 2025

Bachillerato: 8,301

Licenciatura: 14,139

Admisiones 2026

Bachillerato: 8,540

Licenciatura: 14,720

Carreras con mayor demanda en el proceso 2026

Medicina

Derecho

Odontología

Psicología

Enfermería

Arquitectura

Ing. Industrial y de sistemas

Carreras con menor demanda

Lic. Sociología (Políticas)

Ing. Tecnología Química (Escuela Superior de ingeniería)

Ing. Recursos Hídricas (Escuela superior de ingeniería)

Instituto Ejido 8 enero (Frontera Coah)

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