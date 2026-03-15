Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
3542377f_e3cc_41f9_abd2_66f8f5d10cbe_8365e3db5f
Coahuila

Más de 8,500 alumnos presentan examen de admisión para la UAdeC

Esta iniciativa subraya el compromiso de la institución con la inclusión y la apertura para recibir a estudiantes con capacidades diferentes.

  • 15
  • Marzo
    2026

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) vivió una jornada intensa con la presentación del examen de admisión para bachillerato, al que se registraron de 8,540 alumnos.

El objetivo de estos jóvenes es asegurar un espacio en las diversas escuelas de nivel medio superior que ofrece la máxima casa de estudios del estado.

Examen en Braille por primera vez

En un hecho sin precedentes, el rector de la UAdeC destacó que por primera vez se ofrecerá la posibilidad de presentar el examen de admisión para bachillerato en Braille.

Esta iniciativa subraya el compromiso de la institución con la inclusión y la apertura para recibir a estudiantes con capacidades diferentes.

"Esto ya lo hicimos en la licenciatura y de hecho tenemos a dos chicas estudiando en derecho, por ello, tenemos que ir trabajando de la mano, ir construyendo el material, según se vaya requiriendo con todos nuestros jóvenes que tienen alguna discapacidad, estamos atentos a cómo es su situación, para que no haya deserción y siempre darles un acompañamiento", señaló el rector durante una entrevista.

Aumenta la demanda de aspirantes

El proceso de admisión para este ciclo ha experimentado un aumento en la demanda, con la venta de aproximadamente mil fichas adicionales en comparación con años anteriores. Si bien la universidad busca ampliar su matrícula de manera responsable, para este año se podrán incorporar alrededor de 150 nuevos lugares en el nivel bachillerato.

"Quisiéramos abrir más, pero luego tenemos problemas de espacios y sería una irresponsabilidad no dar instalaciones dignas a nuestros jóvenes", explicó el rector, enfatizando la importancia de mantener la calidad educativa y las condiciones adecuadas para los estudiantes.

Más de 23 mil exámenes en el proceso de admisión

En total, la UAdeC aplicará 23,260 exámenes en ambos niveles (bachillerato y licenciatura) durante este periodo. La siguiente fase importante será la aplicación de exámenes para carreras profesionales, donde se espera la participación de más de 14,000 aspirantes.

Pizarra: proceso de admisiones

Admisiones 2025
Bachillerato: 8,301
Licenciatura: 14,139

Admisiones 2026
Bachillerato: 8,540
Licenciatura: 14,720

Carreras con mayor demanda en el proceso 2026

  • Medicina
  • Derecho
  • Odontología
  • Psicología
  • Enfermería
  • Arquitectura
  • Ing. Industrial y de sistemas

Carreras con menor demanda

  • Lic. Sociología (Políticas)
  • Ing. Tecnología Química (Escuela Superior de ingeniería)
  • Ing. Recursos Hídricas (Escuela superior de ingeniería)
  • Instituto Ejido 8 enero (Frontera Coah)

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

opcion3_89d0cb1071
Editorial UANL impulsa obras de más de 45 autoras
Whats_App_Image_2026_03_16_at_12_02_08_AM_519bec72fa
‘Tumba’ guerra confianza de consumidores en EUA 
Whats_App_Image_2026_03_12_at_2_31_13_PM_1403a1f568
Descifran pistas sobre el avance del Alzheimer
publicidad

Últimas Noticias

album_preventa_1_abril_e48a3ddaef
Panini anuncia preventa del álbum oficial del Mundial 2026
G2_Ts_Gvi_XUA_Afe_Ic_6bdce0e406
Taylor Swift impulsa vinilo: EUA rompe récords en música grabada
seleccion_bolivia_futbol_viaja_mexico_d5878eed90
Bolivia viaja a México para jugar playoff del Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_03_14_170642_a787a4ef35
Fallece Diego Osuna, hijo del director de BBVA México
EH_UNA_FOTO_36_07990b4633
México revisará levantar veto a carne de cerdo a España
Whats_App_Image_2026_03_14_at_14_53_28_2_1ce1bbba9d
Trofeo del Mundial 2026 llega al Estadio Monterrey
publicidad
×