Ataques en Gaza dejan 12 muertos, incluida una mujer embarazada

Al menos 12 palestinos, incluida una mujer embarazada, perdieron la vida este domingo a causa de los ataques aéreos israelíes perpetrados en la Franja de Gaza.

Esta agresión impactó una casa en Nuseirat, un campamento urbano de refugiados en el centro de Gaza, y mató a cuatro personas, entre ellas una pareja de unos 30 años y su hijo de 10 años.

De acuerdo con el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, la mujer estaba embarazada de gemelos.

La cuarta víctima mortal, un adolescente vecino de 15 años, fue trasladada al hospital Awda, en Nuseirat.

"Estamos durmiendo y nos levantamos por el impacto de un misil. El impacto fue fuerte", dijo Mahmoud al-Muhtaseb, un vecino. “No hubo advertencia previa”.

Este ataque mató a ocho policías, entre ellos el coronel Iyad Ab Yousef, un alto funcionario policial en el centro de Gaza, indicó el Ministerio.

Hamás supervisa una fuerza policial que mantuvo un alto grado de seguridad pública después de que los milicianos tomaron el poder en Gaza en 2007, al tiempo que reprimía la disidencia.

Aunque los combates más intensos han disminuido, desde que se acordó el alto al fuego se ha seguido registrando fuego israelí casi a diario.

Las fuerzas israelíes han realizado sucesivos bombardeos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas bajo control militar, matando a más de 650 palestinos en ese período, según funcionarios de salud de Gaza.

Israel afirma que ha respondido a violaciones del alto fuego o que ha atacado a milicianos buscados. Pero, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, cerca de la mitad de los fallecidos han sido mujeres y niños.

De acuerdo con sus datos, contabilizaron más de 72,200 palestinos sin vida por la guerra iniciada el pasado 7 de octubre del 2023.

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