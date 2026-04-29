Gasolineros en NL se suman a acuerdo para bajar diésel a $27

Con el objetivo de contener la inflación, gasolineros en Nuevo León se sumaron a un acuerdo nacional para fijar el precio del diésel en un máximo de $27 pesos por litro, una medida impulsada por el gobierno federal ante el alza internacional de los energéticos.

El pacto, de carácter voluntario, busca evitar un efecto dominó en los costos de transporte y productos básicos.

En entrevista con El Horizonte, Mauricio Jesús González Puente, economista energético y directivo de Grupo ABC, explicó que la prioridad de la presidenta Claudia Sheinbaum es frenar el impacto inflacionario.

“No quiere que le pegue porque eso puede detonar la inflación, porque los combustibles representan entre el 8% y el 12% del componente inflacionario”, señaló.

También añadió que, pese a que el petróleo ha incrementado hasta 80% o más, el ajuste propuesto al diésel es menor al 2 por ciento.

Asimismo, detalló que el acuerdo contempla la participación de diversos actores del sector.

“El gobierno federal está haciendo un esfuerzo por cobrar menos impuestos, Pemex está tratando de ofertar sus combustibles prácticamente al costo, también se habló con las valeras, bancos y fleteros para bajar comisiones”, indicó González Puente, al subrayar que se trata de una estrategia integral para contener precios sin imponer controles.

Por otro lado, explicó que a partir de la siguiente semana Pemex reducirá el precio del combustible que oferta, lo que permitirá alcanzar el objetivo en estaciones de servicio.

“Piden que se venda en $27 pesos, porque al detonarse el diésel, se detona todo: transporte de alimentos, canasta básica y construcción”, advirtió.

El acuerdo tendrá una vigencia del 1 de mayo al 31 de octubre y, aunque contará con la adhesión de miles de gasolineras, su implementación dependerá de la viabilidad de cada empresa.

“Va a haber grupos que podrán ser rentables con márgenes mínimos, otros saldrán tablas y algunos podrían dejar de vender diésel”, señaló González Puente, quien agregó que el impacto se evaluará de forma continua durante los próximos meses.

A su vez dijo que: “en Nuevo León se consumen más de 100 millones de litros de diésel al mes, de un total de 350 millones de litros combinados entre diésel y gasolinas”.

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