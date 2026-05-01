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Coahuila

Incrementa un 20 % consumo de agua en Ramos Arizpe por calor

El aumento en el consumo ya se refleja tras varios días consecutivos con temperaturas superiores a los 32 grados, lo que ha generado presión en la red

  • 01
  • Mayo
    2026

El consumo de agua potable en Ramos Arizpe se ha incrementado más de un 20% debido a la actual onda de calor, lo que ha obligado a la empresa municipal E-Más a reforzar el servicio mediante el uso de pipas para garantizar el abasto en zonas con mayor demanda. 

Nicanor Aguirre, director de la empresa, informó que el aumento en el consumo ya se refleja tras varios días consecutivos con temperaturas superiores a los 32 grados, lo que ha generado presión en la red, principalmente en sectores altos de la ciudad. 

Para hacer frente a esta situación, se han intensificado acciones como el mantenimiento de pozos, revisión de la red hidráulica y reparación de fugas, además de implementar esquemas de abastecimiento emergente con pipas. 

Actualmente, el municipio cuenta con seis pipas que operan en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, realizando en promedio entre cuatro y cinco viajes diarios cada una, con capacidades que van desde 4 mil hasta 20 mil litros. 

Este servicio se brinda de manera gratuita a la población, especialmente en casos de baja presión, tomas tapadas o fallas en el suministro, así como en escuelas, donde se atiende a más de 7 planteles que requieren apoyo adicional por el alto consumo en doble turno.

Aunque el uso de pipas aún es limitado, autoridades señalaron que la demanda tiende a incrementarse en temporada de calor, por lo que pidieron a la ciudadanía hacer un uso responsable del agua y tener paciencia ante posibles retrasos en el servicio.


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