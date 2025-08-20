Aumenta la demanda en papelerías regreso a clases en Saltillo

A pocos días del regreso a clases, se ha registrado un notable incremento en la afluencia de personas en papelerías, zapaterías y tiendas de mochilas ubicadas en el centro de Saltillo.

Durante un recorrido por esta zona comercial, se pudo constatar el aumento en la actividad, con padres de familia realizando compras de última hora para cumplir con los requerimientos escolares de sus hijos.

De acuerdo con testimonios recogidos, el gasto promedio por cada estudiante ronda los mil pesos, considerando únicamente útiles escolares y calzado.

No obstante, si se incluyen uniformes, el presupuesto se eleva considerablemente, lo que representa un esfuerzo económico importante para muchas familias.

A pesar del desembolso que implica esta temporada, madres y padres de familia afirman que están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para que sus hijos cuenten con lo necesario para iniciar el ciclo escolar.

A cambio, solo esperan que los menores se esfuercen y respondan con buenos resultados en sus estudios.

Comentarios