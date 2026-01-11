Trump considera a Marco Rubio como próximo presidente de Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que "suena bien" que el secretario de Estado, Marco Rubio se convierta en el próximo presidente de Cuba.

Esto ocurrió luego de que el mandatario republicano respondió una publicación en la que se leía la siguiente leyenda:

"Marco Rubio será Presidente de Cuba"

Trump advierte sobre sobre bloqueos petróleros contra Cuba

Momentos después, Trump advirtió a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela debido a que aseguró que la isla vivió durante años gracias al dinero y petróleo de los sudamericanos.+

A través de redes sociales, el Departamento de Estado de Estados Unidos en Español compartió el mensaje del mandatario, en donde se descibre que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba", debido a que Venezuela ya no necesita proteger a presuntos delincuentes, a quienes denominó como asesinos y extorsionadores.

“…NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA, ¡CERO! Les recomiendo firmemente que lleguen a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE.” —Presidente Donald J. Trump pic.twitter.com/2SLlyp1rhF — USA en Español (@USAenEspanol) January 11, 2026

Además, aseguró que podría enfocarse en Cuba tras la intervención militar registrada este 03 de enero en Venezuela, la que dio como resultado la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como la de su esposa Cilia Flores.

