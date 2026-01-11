Podcast
Marco_Rubio_presidente_Cuba_be7633c271
Internacional

Trump considera a Marco Rubio como próximo presidente de Cuba

Esto ocurrió luego de que el mandatario republicano respondió una publicación en la que se leía este propuesta, a la que respondió con un 'suena bien'

  • 11
  • Enero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que "suena bien" que el secretario de Estado, Marco Rubio se convierta en el próximo presidente de Cuba

Cuba.jpg

Esto ocurrió luego de que el mandatario republicano respondió una publicación en la que se leía la siguiente leyenda:

"Marco Rubio será Presidente de Cuba"

G-YeH2VW0AAUfwf.jpg

Trump advierte sobre sobre bloqueos petróleros contra Cuba

Momentos después, Trump advirtió a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela debido a que aseguró que la isla vivió durante años gracias al dinero y petróleo de los sudamericanos.+

A través de redes sociales, el Departamento de Estado de Estados Unidos en Español compartió el mensaje del mandatario, en donde se descibre que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba", debido a que Venezuela ya no necesita proteger a presuntos delincuentes, a quienes denominó como asesinos y extorsionadores.

Además, aseguró que podría enfocarse en Cuba tras la intervención militar registrada este 03 de enero en Venezuela, la que dio como resultado la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como la de su esposa Cilia Flores.

Comentarios

