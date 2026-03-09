Podcast
Coahuila

Aumentaría hasta 30% consumo de agua en Ramos Arizpe

La empresa municipal E-MAS detalló que el incremento en el consumo comienza a registrarse cuando la temperatura alcanza los 32 grados

  • 09
  • Marzo
    2026

El consumo de agua en Ramos Arizpe podría incrementarse entre 20 y 30 por ciento durante la temporada de calor, por lo que la empresa municipal E-MAS implementa un plan de revisión y mantenimiento de pozos para garantizar el abasto durante los meses de mayor demanda, informó su gerente Nicanor Aguirre.

El funcionario explicó que actualmente el sistema opera con 48 pozos y tres estaciones de rebombeo, los cuales aportan alrededor de 485 litros por segundo a la red de distribución, volumen que se busca fortalecer mediante trabajos de mantenimiento preventivo y exploraciones para localizar nuevas fuentes de abastecimiento.

Aguirre detalló que el incremento en el consumo comienza a registrarse cuando la temperatura alcanza los 32 grados centígrados, por lo que el organismo se prepara para reforzar los tandeos y horarios de distribución en los sectores donde históricamente se presentan mayores dificultades.

Indicó que uno de los proyectos que permitirá reforzar el suministro se encuentra en la zona de Analco, donde recientemente se realizó una exploración en el pozo Analco 3, que arrojó resultados preliminares de más de 12 litros por segundo, volumen que podría integrarse al sistema una vez que se realicen las pruebas de aforo correspondientes.

Este nuevo pozo permitiría fortalecer el abastecimiento en colonias como Jardines de Analco, Analco 1 y Analco 2, sectores donde se han identificado puntos de mayor demanda durante las temporadas de calor.

El gerente de E-MAS señaló que de manera paralela se realizan reparaciones constantes en la red de agua potable, ya que durante los meses de invierno suelen aparecer fugas debido a que el consumo disminuye mientras el volumen de agua que se inyecta al sistema se mantiene.

Explicó que en algunos casos se han detectado fugas importantes de hasta cinco litros por segundo, las cuales al ser reparadas permiten recuperar ese volumen y reincorporarlo a la red de distribución.

En cuanto a la instalación de medidores, Aguirre reconoció que el organismo presenta un rezago de entre 400 y 500 equipos, debido a que el proveedor entrega alrededor de 150 medidores por semana, los cuales se instalan conforme van llegando.

Finalmente, informó que durante el programa de pago anual del servicio 7 mil 800 usuarios realizaron su aportación anticipada, lo que permitió recaudar más de 9 millones de pesos, recursos que serán utilizados para mejorar la infraestructura hidráulica y fortalecer el servicio en la ciudad.


