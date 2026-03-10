Instituto Estatal Electoral de Coahuila suma quejas contra Morena

El Partido Acción Nacional presentó una denuncia contra Morena por presuntos actos anticipados de campaña en el Distrito 05 con cabecera en Monclova. La queja fue recibida por el Instituto Electoral de Coahuila, que turnó el caso a la Comisión de Quejas y Denuncias para su análisis.

De acuerdo con el presidente del Comité Distrital 05, Jesús Raúl Martínez Lucio, la comisión ya sesionó para revisar el recurso y posteriormente se emitieron las notificaciones oficiales a los partidos y personas señaladas, con el fin de que puedan responder a los señalamientos dentro del procedimiento. El funcionario explicó que el comité distrital actúa únicamente como instancia operativa para tramitar notificaciones y documentación, mientras que la determinación final corresponderá a las áreas jurídicas del instituto electoral.

La controversia surgió luego de que el organismo electoral ordenara retirar o modificar propaganda política que incluía la silueta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Tras la medida, varios espectaculares atribuidos a Morena fueron modificados y pintados de color rosa en el espacio donde aparecía la imagen.

No obstante, un recorrido realizado por medios locales detectó que algunos panorámicos aún permanecen sin cambios. Ante ello, el diputado y precandidato en Torreón, Antonio Attolini Murra, señaló que hasta el momento no ha recibido una notificación formal sobre la resolución, aunque afirmó que su partido respetará las decisiones del árbitro electoral.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, acusó a Morena de violar las reglas del proceso electoral al utilizar la imagen de la presidenta en propaganda política. Señaló que la legislación electoral prohíbe el uso de referencias a funcionarios públicos en materiales de campaña y subrayó que corresponderá a las autoridades determinar las sanciones correspondientes.

Propaganda en disputa

-El PAN denunció a Morena por actos anticipados de campaña

-La queja fue presentada ante el Instituto Electoral de Coahuila

-La propaganda incluía la silueta de la presidenta Claudia Sheinbaum

-El organismo electoral ordenó retirar o modificar los espectaculares

-Algunos anuncios ya fueron pintados de rosa, aunque otros siguen intactos

-La resolución final dependerá del análisis jurídico del IEC

