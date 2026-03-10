Podcast
Coahuila

Aumentan los tiraderos clandestinos en Coahuila

El Ayuntamiento mantiene dos unidades dedicadas exclusivamente a la limpieza de tiraderos ilegales, principalmente en áreas cercanas a arroyos

  • 10
  • Marzo
    2026

La presencia de basureros clandestinos continúa siendo un problema en el municipio, donde diariamente se retiran entre 15 y 20 camiones de residuos de arroyos, canales y zonas periféricas, informó el director de Servicios Municipales, Edgar Tamez Garza.

El funcionario explicó que el Ayuntamiento mantiene dos unidades dedicadas exclusivamente a la limpieza de tiraderos ilegales, principalmente en áreas cercanas a arroyos y sectores alejados de la zona urbana. Los trabajos se realizan con camiones con capacidad de 14 metros cúbicos, donde se recolecta basura de gran volumen.

Entre los residuos que se retiran con mayor frecuencia se encuentran cacharros, escombro, llantas, muebles e incluso animales muertos, lo que complica las labores del personal y representa riesgos tanto ambientales como de salud pública.

Uno de los puntos más recurrentes se ubica en la colonia Parajes de los Pinos, donde un canal pluvial ha sido utilizado como tiradero ilegal. De acuerdo con el funcionario, en ese sitio las brigadas municipales han tenido que regresar al menos siete veces durante la actual administración para retirar residuos.

Tamez Garza advirtió que la acumulación de basura en canales y arroyos puede generar taponamientos en el sistema pluvial, lo que incrementa el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Ante esta situación, el municipio analiza ampliar la instalación de contenedores especiales para residuos voluminosos, luego de que un programa piloto aplicado en zonas conflictivas arrojó resultados positivos. Asimismo, recordó que existe un patio de recepción gratuito para que los ciudadanos depositen desechos de gran tamaño y evitar así la formación de nuevos tiraderos.

Finalmente, señaló que el Ayuntamiento también evalúa endurecer las sanciones contra quienes sean sorprendidos arrojando basura en lugares prohibidos.

Basurera en cifras

-Se retiran 15 a 20 camiones de basura diarios
-Dos unidades trabajan en limpiar tiraderos ilegales
-Los camiones tienen capacidad de 14 m³
-Se recolectan escombro, muebles, llantas y animales muertos
-Un canal en Parajes de los Pinos ha sido limpiado siete veces
-Analizan más contenedores y sanciones para frenar el problema


Comentarios

Etiquetas:
